У мудрых хозяек желтые пятна на подоконнике не появляются: протирают его вот чем

Со временем на подоконнике могут появляться желтые следы. Особенно часто это происходит, если на нем стоят горшки с цветами. Хорошо, что есть простой способ убрать пятна и не повредить пластик.

Вам не понадобится дорогая химия или куча подручных средств. Все, что нужно — это перекись водорода. Нанесите ее на губку или тряпку, а затем протрите поверхность.

В завершение процедуры вытрите подоконник насухо чистой тряпкой. Перекись не только уберет желтизну, но и поможет устранить жирные пятна, если таковые имеются, отмечает портал «Окна Москвы».

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