Городовой / Полезное / У всех прошлогодний «Оливье», на моем столе салат «Пятиминутка»: идеально, когда внезапные гости на пороге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Невероятная находка: в этом “теремке” Фолленвейдера остались оригинальные витражи и камины Город
От хаски до чайного домика: что действительно впечатляет в Вотчине Талвиукко в Карелии Общество
Петербург на пороге транспортного шока: стоимость проезда пробьет психологический барьер Полезное
ДЛТ: почему универмаг стал барометром социальных перемен в Петербурге Город
Новый год по-советски: 5 привычек, которые сегодня выглядят странно Общество
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

У всех прошлогодний «Оливье», на моем столе салат «Пятиминутка»: идеально, когда внезапные гости на пороге

Опубликовано: 31 декабря 2025 08:00
 Проверено редакцией
салат
У всех прошлогодний «Оливье», на моем столе салат «Пятиминутка»: идеально, когда внезапные гости на пороге
Фото: Городовой.ру

Пикантная закуска под те самые напитки.

Бывает же: звонок в дверь, а у вас дома — продуктовый голяк. Не беда. Пока гости снимают обувь, вы сделаете легендарный салат «Пятиминутка» из трёх банок с дальних полок. Это не кулинария, это магия выживания.

Вам нужно: 1 банка консервированной фасоли (белой или красной), 1 банка маринованных огурцов (или корнишонов), 2-3 вареных яйца и пачка ржаных сухариков (с луком или беконом) + сметана для заправки (или майонез). Всё. Серьёзно.

Слейте жидкость с фасоли, огурцы и яйцо нарежьте кубиками. Смешайте в миске. Сухарики высыпьте сверху прямо перед подачей, иначе потеряют хруст. Если есть зелёный лук, укроп или петрушка — киньте горсть для свежести. Заправка? Используйте рассол от огурцов, смешанный с ложкой майонеза или сметаны — он уже пряный и кисленький.

Этот салат — взрыв вкуса и текстур: мягкая фасоль, хрустящие огурцы, дерзкие сухарики. Он сытный, яркий и создаёт иллюзию, что вы готовились весь день. А главное — собирается буквально из ничего. Просто держите эти банки в стратегическом запасе.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью