У звезды «Евлампии Романовой» Аллы Клюки украли квартиру в Москве за 17 млн рублей

Актриса Алла Клюка и ее муж кинорежиссер Владимир Морозов с 2019 года живут в США. Супруги поехали в Америку на съемки нового фильма. Из-за пандемии Клюка и Морозов не могли часто наведываться в Москву, и их квартира осталась без присмотра. Этим воспользовались мошенники, пробравшиеся в квартиру. О случившемся пишут в «КП», ссылаясь на слова адвоката Григория Прядко, защищающего интересы известной семьи.

Злоумышленники украли документы и копии паспортов владельцев недвижимости и сфабриковали фальшивый договор купли-продажи. Таким образом, квартира стоимостью 17 миллионов рублей перешла к новым владельцам без ведома настоящих хозяев.

Узнав о случившемся, Морозов и Клюка обратились в СК. Под обращением с просьбой вернуть квартиру пострадавшим подписались известные актеры, среди которых Раиса Рязанова, Жанна Эппле, Ирина Розанова, Владимир Ильин и многие другие.