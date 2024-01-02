Уберете воск со скатерти в мгновение ока: поможет этот хитрый прием

Зажженные во время новогоднего гуляния свечи могут оставить следы на красивой скатерти. Но выбрасывать ткань из-за этого не придется, потому что удалить застывший воск вовсе не сложно. Просто запомните хитрый прием.

Сложите материал так, чтобы пятно от свечи оказалось сверху. Положите его в морозилку на три часа. В конце останется только соскрести парафин ножом. Используйте тупую сторону, чтобы не поцарапать изделие.

К сожалению, после всех манипуляций на скатерти может остаться жирный след. Тогда придется пройтись по нему утюгом, обложив нужный участок листами картона с двух сторон. Они впитают в себя остатки воска, передает портал «ТомДом».

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