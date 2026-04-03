Уборка на КАД: 50 км/ч и закрытая полоса до 7 апреля

На участке внешнего кольца КАД от развязки с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») до развязки с трассой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) закроют одну полосу.
Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Автомобилистам советуют ехать по внутреннему кольцу, где останется по одной полосе в обоих направлениях.
Ограничения на внутреннем кольце
С 4 по 7 апреля на внутреннем кольце КАД с 51-го по 56-й километр из-за уборки смета в разделительной зоне закроют четвертую полосу, а на первых трех введут ограничение скорости до 50 км/ч.
Работы пройдут круглосуточно в две смены. Информация о перекрытиях появится на табло и знаках переменной информации системы управления движением на КАД.