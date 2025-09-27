Укутаться в плед, читать книгу, смотреть на промокших людей: 7 атмосферных новых кофеен Петербурга

Идеальные места для тех, кто хочет насладиться выходным.

В дождливый день особенно важно найти место, где можно спрятаться от ветра, завернуться в плед и долго сидеть за чашкой ароматного кофе. Петербург, как всегда, щедр на такие укрытия — вот несколько свежих точек, открывшихся в 2025 году.

«Что-то кроме дождя»

Название говорит само за себя: здесь меланхолию превратили в концепцию. Пространство тёплое и домашнее, в меню пельмени, котлеты с пюре и, конечно, пироги к кофе. Пожалуй, это самая питерская кофейня нового сезона.

Kos.Place

Философия скандинавского хюгге в чистом виде: светлый интерьер, завтраки целый день, сморреброды и уют, который держит лучше любого зонта. Сюда идут именно за атмосферой и тишиной.

Soul Babe

Исторический интерьер с печью и арочными окнами, виниловый проигрыватель, утренние завтраки, плавно переходящие в вечерние коктейли. Здесь можно провести весь день, но кофе и плед — лучший старт.

«5 июня»

Кафе, где заботятся даже о тишине: если соседи будут шуметь, вам выдадут беруши и угощение. Внутри — светлое дерево, винтажная мебель и ощущение маленького праздника среди будничного дождя.

«Пешеход»

Простое и честное городское кафе: сырники, панкейки, мак-н-чиз и огромные чашки кофе. Место создано для того, чтобы пересидеть хмурую погоду с комфортом и без спешки.

Ôpetit Friedlander

Французский шарм в старинной аптеке XIX века: дубовые шкафы, плитка, массивная люстра. Атмосфера почти музейная, но именно она и добавляет тепла.

«Мечта»

Крошечная кофейня в бывшей арке на Радищева. Домашняя выпечка, металлические ворота как часть интерьера и камерное ощущение «своего места», отмечает OpenKitchen.