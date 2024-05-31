Уложитесь в четыре года: в каких городах России проще накопить на квартиру

Приобретение квартиры в ипотеку в последние годы для многих стало практически нереальным. На удобоваримую процентную ставку могут рассчитывать только льготники, остальным же банки предложат взять кредит как минимум под 16% годовых. При таких вводных переплата получится просто огромной, поэтому многие предпочитают просто медленно откладывать деньги. И в некоторых городах России такой вариант — вполне рабочий. Кое-где накопить на квартиру можно достаточно быстро. Однако откладывать придется всю зарплату целиком. Жить же можно на средства, зарабатываемые партнером.

Где можно уложиться в пять лет

Жители Магаданской области смогут накопить на собственное жилье менее чем за четыре года. Средняя зарплата там составляет 94 430 рублей. А за однокомнатную квартиру просят в районе 3,5 миллионов рублей. При таких вводных обозначенный срок вполне реален.

В районе четырех лет придется откладывать средства на квартиру и жителям Мурманской области. Хоть средняя заплата в регионе и ниже — 71 687 рублей, однушки там доступнее, чем в Магадане.

Источник фото: Legion-Media

Четыре–пять лет понадобится тем, кто проживает в Чукотском АО, республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, Сахалинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском АО и Еврейской автономной области. В этих северных регионах зарплаты довольно высокие, а квартиры стоят дешевле, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Сколько копить на жилье в Москве и Северной столице

Несмотря на снижение цен по сравнению с прошлым годом, жителям обеих столиц придется сильно поднапрячься, чтобы обзавестись собственным жильем в кратчайшие сроки. Петербуржцам предстоит откладывать деньги 8,5 лет при условии, что зарплата составляет 104 870 рублей, а квартира стоит 10 710 999 рублей.

Москвичи потратят на накопление больше времени. Если они будут сохранять по 146 248 рублей в месяц, то через 10 лет смогут приобрести квартиру стоимостью 18 318 666 рублей.

Источник фото: Legion-Media

Где не хватит и 10 лет

Из-за низких заработных плат дольше всего на квартиру придется копить жителям Севастополя, Крыма, Ингушетии, Северной Осетии, республики Алтай, Краснодарского края, Чечни и Карачаево-Черкесии. В то время как цены на жилье там растут, средний уровень заработка остается прежним. Отказывать себе во всем местным нужно на протяжении 12–14 лет. А дагестанцам и вовсе предстоит копить 15 лет, говорится в исследовании федерального портала «МИР КВАРТИР».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media