Если натереть зеркала в ванной этим продуктом, конденсат больше не появится: ищите на кухне

Зеркала в ванной комнате часто запотевают. И чтобы постоянно не протирать их от пятен, возьмите на заметку простую хитрость. Один дешевый продукт предотвратит образование конденсата.

Вам понадобится свежий огурец. Разрежьте его вдоль на две части, а затем натрите чистое зеркало одной из половинок.

Огуречный сок создаст защитную пленку. Благодаря ей поверхность зеркала будет оставаться чистой, а вам станет легче за ним ухаживать, отмечает Дзен-канал «Домашняя филологиня».

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