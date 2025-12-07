Уровень зарплат в сделку не входил: проезд в Петербурге оказался дороже московского

Сравнительный анализ геосервиса «2ГИС» показал, что средняя стоимость поездки на общественном транспорте в Петербурге превышает московскую почти на 8 рублей. Цены рассчитывались без учёта льгот и скидок.
Согласно исследованию, средняя цена проезда в Петербурге составляет 81,5 рубля. Конкретные тарифы: 80 рублей — за автобус, троллейбус или трамвай, и 86 рублей — за метро. В Москве фиксированная стоимость любой поездки — 74 рубля.
Таким образом, разница достигает 7,5–12 рублей в зависимости от вида транспорта. В августе 2024 года тарифы в Петербурге были повышены. В городском комитете по транспорту это объяснили необходимостью покрыть растущие эксплуатационные расходы и обеспечить стабильную работу системы.
Самый дешёвый проезд среди российских городов, по данным «2ГИС», в Махачкале: от 20 рублей на троллейбусе до 32 рублей на маршрутке.
Общественный транспорт в Северной столице оказался одним из самых дорогих в стране, уступая по стоимости лишь Москве, но и превышая её. Для горожан это означает увеличение ежедневных расходов на передвижение, особенно на фоне недавнего повышения тарифов.