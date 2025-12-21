Ушла из жизни Наталья Рахманова — переводчица, благодаря которой Бильбо заговорил по‑русски

Переводчица и специалист по филологии из Петербурга Наталья Рахманова ушла из жизни на 96-м году. Её сын, Алексей Гордин, сообщил об этом в своих соцсетях. Основной вклад Рахмановой в культуру связан с тем, что более 50 лет назад она первой перевела книгу Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» для отечественного читателя.

Рахманова родилась 24 ноября 1930 года. Её отцом был писатель Леонид Рахманов. После окончания филологического факультета Ленинградского государственного университета она начала заниматься художественным переводом с конца 1950-х годов.

Её русское издание «Хоббита» увидело свет в 1976 году с рисунками Михаила Беломлинского. Именно этот перевод во многом определил, как российские читатели воспринимают мир Толкина. Как отмечала сама переводчица, при работе она сознательно избегала «русификации», чтобы сохранить атмосферу оригинального произведения Толкина.

Помимо Толкина, Рахманова внесла большой вклад в просветительство, переведя на русский произведения Айзека Азимова, Грэма Грина, Джона Голсуорси, Агаты Кристи, Герберта Уэллса и ряда других зарубежных авторов. В некоторых случаях она работала совместно с соавторами — среди них Эльга Линецкая, Азалия Ставиская и Игорь Брусянин. В 1967 году Рахманова была принята в Союз писателей.

