Устал кружить в поисках места: петербуржец решил проблему одной покупкой — эвакуатором
Устал кружить в поисках места: петербуржец решил проблему одной покупкой — эвакуатором

Опубликовано: 9 декабря 2025 22:00
эвакуатор
Устал кружить в поисках места: петербуржец решил проблему одной покупкой — эвакуатором
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Житель Санкт-Петербурга рассказал, что задумал свой проект спонтанно.

Житель Санкт-Петербурга приобрёл собственный эвакуатор, чтобы упростить для себя вопрос с парковкой.

Иван Суслов рассказал 78.ru, что это была его личная инициатива, возникшая после очередного затруднения с поиском места вечером. Эвакуатор был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения.

Теперь, когда возникают сложности с парковкой, Иван оставляет свой автомобиль на платформе эвакуатора, который припаркован в разрешённом месте.

Иван выложил видеозапись с этим решением в одной из известных социальных сетей. Таким способом он решил поделиться необычной идеей с горожанами.

По словам Ивана, он проживает в Купчино и обычно не сталкивается с недостатком свободных мест для стоянки рядом с домом.

Иногда случаются моменты, когда все близлежащие участки заняты, однако, по его словам, тогда машину он может оставить на соседней улице, пройтись пешком и не видит в этом особых сложностей.

В редких исключительных ситуациях он теперь располагает собственным эвакуатором, на который ставит автомобиль, соблюдая все требования к парковке.

Ранее стало известно, что жителям города рассказали о причинах высокой стоимости платной стоянки на улицах, где машины практически не припаркованы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
