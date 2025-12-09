Устал кружить в поисках места: петербуржец решил проблему одной покупкой — эвакуатором

Житель Санкт-Петербурга приобрёл собственный эвакуатор, чтобы упростить для себя вопрос с парковкой.
Иван Суслов рассказал 78.ru, что это была его личная инициатива, возникшая после очередного затруднения с поиском места вечером. Эвакуатор был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения.
Теперь, когда возникают сложности с парковкой, Иван оставляет свой автомобиль на платформе эвакуатора, который припаркован в разрешённом месте.
Иван выложил видеозапись с этим решением в одной из известных социальных сетей. Таким способом он решил поделиться необычной идеей с горожанами.
По словам Ивана, он проживает в Купчино и обычно не сталкивается с недостатком свободных мест для стоянки рядом с домом.
Иногда случаются моменты, когда все близлежащие участки заняты, однако, по его словам, тогда машину он может оставить на соседней улице, пройтись пешком и не видит в этом особых сложностей.
В редких исключительных ситуациях он теперь располагает собственным эвакуатором, на который ставит автомобиль, соблюдая все требования к парковке.
Ранее стало известно, что жителям города рассказали о причинах высокой стоимости платной стоянки на улицах, где машины практически не припаркованы.