Городовой / Город / Утро в Лензоо: как встречают день «кошачьи медведи» в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто забрал главный свет петербургской сцены: в Петербурге состоялось главное театральное событие «Золотой софит» Город
Почему россияне уходят к конкурентам: аналитики указали на деталь, которую бренды упорно не замечают Город
Африканские миллионы: петербуржец потерял почти 32 млн, погнавшись за «наследством» Город
Большой разговор накануне Нового года: Путин в Петербурге проведет предновогодний саммит СНГ Город
Парковка в центре внезапно подешевела на треть: как на это повлияли новые тарифы Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Утро в Лензоо: как встречают день «кошачьи медведи» в Петербурге

Опубликовано: 13 ноября 2025 06:00
Утро в Лензоо: как встречают день «кошачьи медведи» в Петербурге
Утро в Лензоо: как встречают день «кошачьи медведи» в Петербурге
Городовой ру

Лензоо показал как играют кошачьи медведи.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились наблюдениями за бинтуронгами по имени Карла и Тоша. Эти животные, также известные как «кошачьи медведи», предпочитают проводить основную часть времени, развалившись на густых ветвях.

Однако в часы активности они становятся заметно игривыми. Когда настроение им позволяет, бинтуронги начинают скакать, кувыркаться, кусаться и устраивать забавные догонялки.

Обычно по утрам Карла и Тоша особенно деятельны. Посетители отмечают, что наблюдать за их играми весьма интересно.

Ранее стало известно о важном событии для коллекции зоопарка: 10 ноября там появился ещё один выводок угольных черепах. Микеланджело и Памела стали родителями во второй раз.

Специалисты отмечают, что подобное размножение в неволе — большая редкость, поскольку этот вид рептилий находится на грани исчезновения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью