Утро в Лензоо: как встречают день «кошачьи медведи» в Петербурге

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились наблюдениями за бинтуронгами по имени Карла и Тоша. Эти животные, также известные как «кошачьи медведи», предпочитают проводить основную часть времени, развалившись на густых ветвях.
Однако в часы активности они становятся заметно игривыми. Когда настроение им позволяет, бинтуронги начинают скакать, кувыркаться, кусаться и устраивать забавные догонялки.
Обычно по утрам Карла и Тоша особенно деятельны. Посетители отмечают, что наблюдать за их играми весьма интересно.
Ранее стало известно о важном событии для коллекции зоопарка: 10 ноября там появился ещё один выводок угольных черепах. Микеланджело и Памела стали родителями во второй раз.
Специалисты отмечают, что подобное размножение в неволе — большая редкость, поскольку этот вид рептилий находится на грани исчезновения.