Увидев эту надпись на пачке грунта садоводы бросают мешок с размаху: этой гадости на грядке не место

Время готовиться к рассадному сезону наступает уже сейчас, и выбор правильного грунта — задача первостепенная. Как ни странно, но ориентиром здесь могут служить строгие стандарты, которые действовали во времена СССР.
Специалисты тогда тщательно контролировали качество почвенных смесей, чего сегодня, увы, часто не наблюдается. На полках магазинов легко встретить бесполезный грунт, который лишь выглядит качественным.
Автор популярного канала «Твоя дача» предупреждает об одной опасной детали в составе.Есть одна отметка (одна строчка в составе!), увидев которую, я ставлю мешок обратно на полку и иду мыть руки. Если вы купите такой грунт без доработки — рассада будет хилой, желтой или вообще загнется через неделю, — делится он.
Речь идёт о строчках «верховой грунт» или «смесь торфов» без дополнительных пояснений. Такой торф, как правило, обладает высокой кислотностью — ниже 5,5 pH, что губительно для томатов, перцев и огурцов.
Верховой торф практически стерилен в плане питания. Это просто губка-субстрат. Если производитель сэкономил и не добавил туда „минералку“ (а в дешевых грунтах её „кот наплакал“), ваши культуры будут голодать с рождения, — объясняет эксперт.
В хорошей почве для рассады должен присутствовать питательный низинный торф тёмного цвета, биогумус и дерновая земля. Кислотность предпочтительна нейтральная, в пределах 6,0−7,0 pH. Помните, что качественный грунт редко бывает самым дешёвым, но и высокая цена не гарантирует успеха — всегда внимательно изучайте состав на упаковке.