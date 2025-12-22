В 2026‑м более 75% работодателей поднимут зарплаты: зато почти четверть оставит всё по‑старому

Ожидается, что компании, решившиеся на этот шаг, увеличат выплаты примерно в соответствии с уровнем инфляции.

Ожидается, что в следующем году большинство российских организаций планируют повысить заработную плату работникам. Более трех четвертей работодателей собираются увеличить выплаты примерно на уровень, соответствующий прогнозируемой инфляции, которая оценивается в пределах 5–10%.

Это следует из результатов опроса, проведённого Банком России и отражённого в экономическом обзоре по регионам, сообщают «Известия».

По словам Владимира Чернова, аналитика из компании Freedom Finance Global, высокая ключевая ставка затрудняет доступ к кредитам, что снижает спрос на товары для длительного использования.

Условием для начала новых инвестиционных программ становится большая прибыль, так как стоимость заёмных средств растёт.

Такое положение сказывается на общем состоянии бизнеса.

Глава информационного отдела профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа советует работникам обращаться к руководству компании для обсуждения своих прав, связанных с оплатой труда.

В случае отсутствия ответа, сотрудники могут подготовить обращение в Государственную инспекцию труда.

Анастасия Горелкина, входящая в руководство компаний ХК «СДС» и КАО «Азот», считает корректным решение большинства предприятий повысить оплату труда хотя бы на показатель инфляции, чтобы поддерживать внутреннюю стабильность.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург входит в десятку российских регионов, где зарплаты увеличиваются наиболее быстрыми темпами.

