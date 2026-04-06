Городовой / Полезное / В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая

Опубликовано: 6 апреля 2026 04:10
 Проверено редакцией
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая
Как увеличить урожай яблок и груш по китайскому методу

Некоторые дачники считают выращивание плодовых деревьев легким занятием. Однако это тяжелая работа, которая довольно часто не приносит никакого результата. Дело в том, что большая часть воды и удобрений уходит впустую. Сорняки вокруг ствола растут отлично, а грушам и яблоням достаются лишь остатки.

Есть простой способ решить эту проблему. Именно так делают фермеры в Китае, где вода стоит дорого, а землю нужно использовать с умом.

Почему обычный полив не работает

Когда мы льем воду из шланга, она остается в верхнем слое земли. Под солнцем влага быстро испаряется, в результате чего на поверхности образуется твердая корка, которая не пускает воздух к корням.

У такого дерева много проблем:

  • оно страдает от засухи;
  • оно боится морозов без снега, так как корни находятся слишком близко к поверхности;
  • его легко выворачивает ветром из-за слабых корней в земле.

Гениальное решение

Китайские агрономы придумали хитрую систему. Рядом с каждым деревом они делают глубокую ямку (около 60 см) буром и вставляют в нее обычную пластиковую трубу с маленькими отверстиями по бокам.

Затем в трубу насыпают щебень или керамзит и закрывают крышкой, чтобы туда не попадал мусор. После этого воду и жидкие удобрения заливаются прямо в трубу, в результате все питание поступает точно в цель - к глубоким корням.

Вскоре дерево перестает пускать тонкие корешки у поверхности, а корневая система начинает расти вниз. Именно так китайские фермеры получают урожай, который удивляет своими размерами, сообщает "Стеклянная сказка".

Ранее "Городовой" рассказал, чем обработать косточковые и плодовые деревья в апреле.

Автор:
Евгения Сухова
