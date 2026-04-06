Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут

Опубликовано: 6 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут
Рецепт вкусной выпечки.

Приготовить вкусный пирог с ананасами проще, чем может показаться. Просто выложим фрукты в форму, зальём тестом и подождём 30 минут.

Способом приготовления делятся на канале "Простые рецепты", стоит его сохранить.

Для теста необходимо взять такие продукты:

  • 120 г сливочного масла;
  • 120 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 60 г густой сметаны;
  • 60 мл сока от консервированных ананасов;
  • 200 г муки;
  • 1 пакетик разрыхлителя для теста;
  • 0,5 ч. л. соли.

Для начинки нужно:

  • 500 г консервированных ананасов;
  • 60 г сливочного масла;
  • 80 г сахара.

Рассказываем, как готовить вкусный пирог с ананасами по шагам

  1. Подготовим форму - выстелим её пекарской бумагой, низ и бока смажем сливочные маслом и присыплем сахаром.
  2. Для теста мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром.
  3. Туда же отправляем сырые куриные яйца и сметану, пробиваем повторно.
  4. Добавляем в яичную массу сок от консервированных ананасов, вымешиваем.
  5. Всыпаем муку, соль и разрыхлитель, взбиваем тесто.
  6. Выкладываем тесто ложкой поверх ананасов, разравниваем, чтобы не было пустот, иначе пирог поднимется в духовке неравномерно.
  7. Духовку нужно заранее разогреть до 180 градусов.
  8. Отправляем пирог в духовку и готовим 30 минут.
  9. Когда блюдо готово, даём ему немного остыть, а затем переворачиваем форму на тарелку и снимаем, ананасы окажутся сверху.

При подаче к столу пирог-перевёртыш с ананасами можно посыпать сахарной пудрой. Десерт получается в меру сладким, ароматным, очень нежным. Самое то подать его к чаю или кофе.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный завтрак на основе творога и яиц.

Автор:
Марина Котова
