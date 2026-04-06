Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут

Приготовить вкусный пирог с ананасами проще, чем может показаться. Просто выложим фрукты в форму, зальём тестом и подождём 30 минут.
Для теста необходимо взять такие продукты:
- 120 г сливочного масла;
- 120 г сахара;
- 2 яйца;
- 60 г густой сметаны;
- 60 мл сока от консервированных ананасов;
- 200 г муки;
- 1 пакетик разрыхлителя для теста;
- 0,5 ч. л. соли.
Для начинки нужно:
- 500 г консервированных ананасов;
- 60 г сливочного масла;
- 80 г сахара.
Рассказываем, как готовить вкусный пирог с ананасами по шагам
- Подготовим форму - выстелим её пекарской бумагой, низ и бока смажем сливочные маслом и присыплем сахаром.
- Для теста мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром.
- Туда же отправляем сырые куриные яйца и сметану, пробиваем повторно.
- Добавляем в яичную массу сок от консервированных ананасов, вымешиваем.
- Всыпаем муку, соль и разрыхлитель, взбиваем тесто.
- Выкладываем тесто ложкой поверх ананасов, разравниваем, чтобы не было пустот, иначе пирог поднимется в духовке неравномерно.
- Духовку нужно заранее разогреть до 180 градусов.
- Отправляем пирог в духовку и готовим 30 минут.
- Когда блюдо готово, даём ему немного остыть, а затем переворачиваем форму на тарелку и снимаем, ананасы окажутся сверху.
При подаче к столу пирог-перевёртыш с ананасами можно посыпать сахарной пудрой. Десерт получается в меру сладким, ароматным, очень нежным. Самое то подать его к чаю или кофе.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный завтрак на основе творога и яиц.