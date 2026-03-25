2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом творожных вафель. Продукты понадобятся почти те же, что и для сырников, но вкус и вид будут совершенно иными. Такой завтрак приятно удивит домашних: они сметут его за 1 минуту и выстроятся в очередь за добавкой.
Что потребуется:
- творог – 2 пачки или 500 граммов;
- яйцо – 3 шт.;
- мука – 200 граммов;
- сахарный песок – 80 граммов;
- сливочное масло – 50 граммов;
- разрыхлитель – 1 чайная ложка;
- соль – 1/3 чайной ложки.
Как приготовить:
В первую очередь нужно разбить в миску яйца, добавить творог, сахарный песок, сливочное масло и перемешать. В отдельную емкость отмерить муку, всыпать разрыхлитель и перемешать.
Ввести муку с разрыхлителем в творожную смесь и снова все перемешать. Тесто должно получиться довольно густым. Его нужно выложить на гриль с помощью столовой ложки в форме оладий: "колобочки" должны быть примерно по 50 граммов.
Печь вафли при 180 градусах до готовности, буквально 5 минут. Можно использовать вафельницу.
