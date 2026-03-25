Городовой / Полезное / 2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка
2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка

Опубликовано: 25 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного творожного завтрака 

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом творожных вафель. Продукты понадобятся почти те же, что и для сырников, но вкус и вид будут совершенно иными. Такой завтрак приятно удивит домашних: они сметут его за 1 минуту и выстроятся в очередь за добавкой.

Что потребуется:

  • творог – 2 пачки или 500 граммов;
  • яйцо – 3 шт.;
  • мука – 200 граммов;
  • сахарный песок – 80 граммов;
  • сливочное масло – 50 граммов;
  • разрыхлитель – 1 чайная ложка;
  • соль – 1/3 чайной ложки.

Как приготовить:

В первую очередь нужно разбить в миску яйца, добавить творог, сахарный песок, сливочное масло и перемешать. В отдельную емкость отмерить муку, всыпать разрыхлитель и перемешать.

Ввести муку с разрыхлителем в творожную смесь и снова все перемешать. Тесто должно получиться довольно густым. Его нужно выложить на гриль с помощью столовой ложки в форме оладий: "колобочки" должны быть примерно по 50 граммов.

Печь вафли при 180 градусах до готовности, буквально 5 минут. Можно использовать вафельницу.

Ранее мы поделились рецептом изумительно вкусного творожного крема, который идеально подойдет и для тортов, и для эклеров, и для трубочек.

