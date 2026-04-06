Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков

Почти каждый дачник выращивает на своем огороде картофель. Однако часто вместо крупной картошки вырастают мелкие и кривые клубни. Ботва стоит стеной, а под кустом - пусто.
Ситуацию помогут исправить всего две горсти простых компонентов, которые следует добавить в лунку при посадке. Главное правило - ингредиенты нельзя смешивать.
Первый слой - перепревшие опилки
На дно посадочной ямки положите 1 горсть опилок. Они работают как разрыхлитель и дренаж, в результате чего корни не задыхаются даже в тяжелой почве корни и не гниют в дождливое лето.
Второй слой
Опилки слегка присыпьте землей (примерно 3 см). Если смешать опилки с другими компонентами сразу, они начнут перегнивать и заберут азот, который нужен молодому растению.
Третий слой - зола и луковая шелуха
Сверху положите смесь из равных частей золы и луковой шелухи. Зола делает картофель рассыпчатым и защищает от парши, а луковая шелуха отпугивает проволочника и колорадского жука.
После этого сверху снова насыпьте немного земли, чтобы корни клубней не соприкасались напрямую с золой. Такая "слоеная" структура создает идеальный микроклимат: опилки не дают застояться воде, а зола с шелухой постепенно отдают питание и защищают будущий урожай, сообщает "Твоя Дача".
