Женщину в Петербурге обстреливали три дня подряд: полицейские разбираются в запутанном деле

В центре Санкт-Петербурга произошел инцидент, который едва не привел к трагедии. Жительница 6-й Советской улицы стала жертвой нападения, в ходе которого неизвестные трижды стреляли в нее из пневматического пистолета.

Потерпевшая, 37-летняя женщина, сама обратилась в травмпункт, где медики обнаружили у нее ушибы и кровоподтеки. Особенно пострадали правое бедро и грудная клетка. Несмотря на травмы, состояние признали удовлетворительным, и после оказания необходимой помощи ее отправили домой.

История на этом не завершилась. Врачи, обеспокоенные характером повреждений, передали информацию о случившемся в полицию Центрального района. Как стало известно журналистам, женщину обстреливали три дня подряд — 13, 14 и 15 сентября, но где именно происходили эти нападения, пострадавшая не уточнила.

Интересно, что изначально женщина не хотела писать заявление и не планировала взаимодействовать с правоохранителями. Однако, после некоторых уговоров, ей все-таки удалось убедить прийти в полицию 18 сентября для дачи объяснений, сообщает «Мойка78».