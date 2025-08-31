В это кафе в Евпатории в сезон стоит многочасовая очередь: все хотят купить одно блюдо

В самом сердце старой Евпатории, рядом с караимскими кенассами, работает этно-кафе «Караман» — место, куда туристы идут не только за обедом, но и за впечатлением.
Летом здесь почти всегда аншлаг: столик в разгар дня можно занять разве что чудом, а в высокий сезон очередь тянется на несколько часов.
Главная гордость меню — караимские чебуреки чир-чир, пирожки и традиционный белый квас из пшена — буза. Атмосфера в зале выдержана в восточном колорите, но за деревянными столами тесновато: декоративные элементы мешают сидеть с комфортом.
В удачный день «Караман» оправдывает репутацию — чебуреки с сыром и зеленью подают горячими и сочными, буза — прохладной и ароматной. Однако стабильность не всегда на высоте: мясная начинка на этот раз оказалась пересоленной и с кислинкой, что испортило общее впечатление.
Даже у заведений с именем бывают промахи. Но для многих гостей, приехавших в Евпаторию, «Караман» остаётся обязательным пунктом гастрономической программы — и ради атмосферы, и ради вкуса, который, в удачный день, действительно стоит ожидания.