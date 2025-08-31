Городовой / Общество / В это кафе в Евпатории в сезон стоит многочасовая очередь: все хотят купить одно блюдо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

В это кафе в Евпатории в сезон стоит многочасовая очередь: все хотят купить одно блюдо

Опубликовано: 31 августа 2025 08:33
кафе
В это кафе в Евпатории в сезон стоит многочасовая очередь: все хотят купить одно блюдо
Фото: Городовой.ру

Туристы сходили и вот их рецензия на «Караман».

В самом сердце старой Евпатории, рядом с караимскими кенассами, работает этно-кафе «Караман» — место, куда туристы идут не только за обедом, но и за впечатлением.

Летом здесь почти всегда аншлаг: столик в разгар дня можно занять разве что чудом, а в высокий сезон очередь тянется на несколько часов.

Главная гордость меню — караимские чебуреки чир-чир, пирожки и традиционный белый квас из пшена — буза. Атмосфера в зале выдержана в восточном колорите, но за деревянными столами тесновато: декоративные элементы мешают сидеть с комфортом.

В удачный день «Караман» оправдывает репутацию — чебуреки с сыром и зеленью подают горячими и сочными, буза — прохладной и ароматной. Однако стабильность не всегда на высоте: мясная начинка на этот раз оказалась пересоленной и с кислинкой, что испортило общее впечатление.

Даже у заведений с именем бывают промахи. Но для многих гостей, приехавших в Евпаторию, «Караман» остаётся обязательным пунктом гастрономической программы — и ради атмосферы, и ради вкуса, который, в удачный день, действительно стоит ожидания.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».