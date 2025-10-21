Вся жизнь — на пути из Петербурга: транзитная деревня, ставшая «Городом первых»

Новосаратовка в Ленобласти превратилась из традиционной деревни с коровами в крупный жилой кластер, задавленный высотками и частным сектором.

Въезд в нее — небольшой поворот с КАД у Большого Обуховского моста — словно дверь в другой мир. Тут одновременно слышен и запах коровника, и шум стройки, а жителей волнует: успеет ли инфраструктура за беспрецедентным ростом?

Там, где село соседствует с городом

На перекрестке, где направо — в Петербург на Октябрьскую набережную, а налево — в Новосаратовку на берегу Невы, ощущается настоящий контраст. По словам жителей:

«Навозное амбре напоминает, что мы — глубинный народ под боком мегаполиса».

Слева растут многоэтажки, справа — частный сектор, а за ним снова возвышаются этажи. Рыбацкое, по соседству, с дороги кажется продолжением поселка.

Транзит и теснота на региональной дороге

Автодорога 41К-078 — единственная артерия, соединяющая Новосаратовку с Петербургом и Всеволожском.

На ней даже днем уже тесно, остановки разбросаны без павильонов.

«Город звезд» — амбициозный строящийся комплекс, а рядом вырос «Город первых», где с 2021 года официально проживает около 1800 человек, почти вдвое больше, чем было до массовой застройки.

Жилой квартал на стройплощадке: комфорт или компромисс?

Дворы «Города первых» просторны, дома — до 22 этажей, внутри есть детские площадки и магазины. Однако отсутствие зелени и постоянный фон гулящей техники создают атмосферу «бетонного кольца»:

«Деревьев можно сказать — нет, калитки не всегда заперты».

Как пишет 47news, витрины часто пустуют, а детский сад открылся только в сентябре, что вызывает жалобы из-за нехватки инфраструктуры.

Жизнь между стройками и проблемами инфраструктуры

Местные отмечают, что «пока нет ни спорта, ни кружков, школа и поликлиника в соседних населенных пунктах». Пробки утром и вечером — обычное дело, парковок практически нет. Одна из жительниц объясняет:

«Главное — мост переехать, там уже все есть».

Но при этом у новоселов нередко возникает чувство тревоги из-за мигрантов-строителей и проблем с безопасностью.

Частный сектор: тихий уголок на фоне мегаполиса

За Жилкомплексом — совсем другая картина: дорога с асфальтом, тишина, детские и спортивные площадки, а воздух чист и пахнет Невой.

«Это как попасть в другой мир», — говорят местные.

В часы пик здесь совсем мало машин и суеты, и только с другой стороны реки — в Рыбацком — шумит городская жизнь.

Перспективы Новосаратовки: стройка продолжается

В продаже — несколько ЖК с ключами в 2026–2028 годах: «Город первых» (ЦДС), «Город звезд» (SetlGroup), «Южная Нева» (Самолет). В планах — новые школы и развитие дорог, например, пробивка улицы Первых до жилого квартала.

В комстрое Ленобласти уточнили, что новая школа откроется к 2028 году. Между тем жители с осторожностью относятся к перспективам, ведь главная проблема — транспорт и инфраструктура пока совсем не поспевают за ростом.