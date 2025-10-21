Как сподвижник Петра I стал членом Лондонского общества: чем запомнилось 21 октября в истории Петербурга

От признания сподвижника Петра I до рождения электромагнитного телеграфа и появления троллейбусов — эти вехи вплелись в ткань городского прошлого.

21 октября — дата, которая в истории Санкт-Петербурга отмечена рядом значимых событий, охватывающих сферы науки, дипломатии, политики и транспорта.

1714: Меншиков, Ньютон и «совершенство добродетелей»

В 1714 году произошло событие, которое может показаться неожиданным — Александр Меншиков, ближайший сподвижник Петра I, был принят в Лондонское королевское общество.

В дипломе британской Академии наук отмечались его «совершенство добродетелей», благородство, знания в военных и гражданских делах, а также «ревностная охота к распространению наук и художеств».

Подпись под этим документом принадлежит самому Исааку Ньютону, который, вероятно, и не подозревал об истинном уровне грамотности Меншикова.

1832: Революция в коммуникациях — электромагнитный телеграф

В 1832 году российский ученый, боевой офицер и дипломат, барон Павел Львович Шиллинг фон Канштадт, продемонстрировал в своей петербургской квартире на Марсовом поле изобретение, которое навсегда изменило мир.

Это был первый в мире электромагнитный телеграф. Это событие стало прорывом в области коммуникаций, положив начало эпохе быстрой передачи информации.

1917: Петросовет — единственная власть в городе

21 октября (по старому стилю) 1917 года стало переломным моментом в истории Петрограда. Собрание представителей полковых комитетов Петроградского гарнизона признало Петросовет единственной властью в городе.

Вслед за этим Военно-революционный комитет (ВРК) начал активно назначать своих комиссаров в воинские части, заменяя представителей Временного правительства.

Этот шаг стал важным этапом в подготовке Октябрьской революции.

1929: Дом печати — центр литературной жизни

В 1929 году в новом помещении на Фонтанке, 7, открылся Дом печати. Это место стало настоящим центром литературной жизни города и оставалось таковым до войны.

Дом печати служил площадкой для встреч писателей, поэтов и журналистов, где обсуждались новые произведения и формировались литературные тенденции.

1936: Троллейбус выходит на улицы Ленинграда

1936 год ознаменовался появлением в Ленинграде нового вида городского транспорта — троллейбуса.

Это событие было призвано разгрузить трамвайные линии, обеспечить транспортное сообщение на улицах, где не было трамваев и автобусов, а также стать удобным подспорьем для пассажиров, совершающих поездки на небольшие расстояния.

Открытие троллейбусного движения стало важным шагом в развитии городской транспортной системы.