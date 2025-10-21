Как сподвижник Петра I стал членом Лондонского общества: чем запомнилось 21 октября в истории Петербурга

21 октября — дата, которая в истории Санкт-Петербурга отмечена рядом значимых событий, охватывающих сферы науки, дипломатии, политики и транспорта.
1714: Меншиков, Ньютон и «совершенство добродетелей»
В 1714 году произошло событие, которое может показаться неожиданным — Александр Меншиков, ближайший сподвижник Петра I, был принят в Лондонское королевское общество.
В дипломе британской Академии наук отмечались его «совершенство добродетелей», благородство, знания в военных и гражданских делах, а также «ревностная охота к распространению наук и художеств».
Подпись под этим документом принадлежит самому Исааку Ньютону, который, вероятно, и не подозревал об истинном уровне грамотности Меншикова.
1832: Революция в коммуникациях — электромагнитный телеграф
В 1832 году российский ученый, боевой офицер и дипломат, барон Павел Львович Шиллинг фон Канштадт, продемонстрировал в своей петербургской квартире на Марсовом поле изобретение, которое навсегда изменило мир.
Это был первый в мире электромагнитный телеграф. Это событие стало прорывом в области коммуникаций, положив начало эпохе быстрой передачи информации.
1917: Петросовет — единственная власть в городе
21 октября (по старому стилю) 1917 года стало переломным моментом в истории Петрограда. Собрание представителей полковых комитетов Петроградского гарнизона признало Петросовет единственной властью в городе.
Вслед за этим Военно-революционный комитет (ВРК) начал активно назначать своих комиссаров в воинские части, заменяя представителей Временного правительства.
Этот шаг стал важным этапом в подготовке Октябрьской революции.
1929: Дом печати — центр литературной жизни
В 1929 году в новом помещении на Фонтанке, 7, открылся Дом печати. Это место стало настоящим центром литературной жизни города и оставалось таковым до войны.
Дом печати служил площадкой для встреч писателей, поэтов и журналистов, где обсуждались новые произведения и формировались литературные тенденции.
1936: Троллейбус выходит на улицы Ленинграда
1936 год ознаменовался появлением в Ленинграде нового вида городского транспорта — троллейбуса.
Это событие было призвано разгрузить трамвайные линии, обеспечить транспортное сообщение на улицах, где не было трамваев и автобусов, а также стать удобным подспорьем для пассажиров, совершающих поездки на небольшие расстояния.
Открытие троллейбусного движения стало важным шагом в развитии городской транспортной системы.