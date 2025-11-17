Городовой / Город / В городе разводов — меньше разводов: петербуржцы в 2025-м реже расстаются
В городе разводов — меньше разводов: петербуржцы в 2025-м реже расстаются

Опубликовано: 17 ноября 2025 10:19
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

В последние месяцы фиксируется рост числа заключённых браков при одновременном снижении количества разводов.

В Санкт-Петербурге с января по октябрь 2025 года наблюдается сокращение числа разводов — за этот период завершили семейные отношения на 12% меньше супругов по сравнению с аналогичным отрезком 2024 года. Такие данные привёл комитет, регулирующий вопросы регистрации актов гражданского состояния, сообщает 78.ru.

Одновременно зафиксирован рост числа новых браков. За тот же 10-месячный срок вступили в брак на 6% больше пар, чем за предыдущий год. Увеличение количества регистраций заметно на фоне снижения разводов.

Ранее сообщалось, какие необычные имена выбирают петербуржцы своим детям.

Автор:
Юлия Аликова
