В Грузии из куриных потрохов готовят настоящий деликатес: кучмачи должен попробовать каждый

Если у вас никогда не получалось готовить субпродукты из курицы, стоит попробовать рецепт кучмачи. Это грузинское второе блюдо из потрохов. Секрет вкуса заключается в правильном томлении, использовании соуса и специй.
Вам понадобятся:
- куриная печень — 200 г,
- куриные желудки — 200 г,
- куриные сердечки — 200 г,
- лук — 1 шт.,
- сливочное масло — 20 г,
- вода — 200 мл,
- чеснок — 2 зубца,
- растительное масло — 3 ст. л.,
- сухая аджика — 1 ст. л.,
- хмели-сунели — 1/2 ст. л.,
- кориандр — 1 ч. л.,
- гранатовый соус «Наршараб» — 30 мл,
- кинза, укроп, петрушка — по вкусу,
- лавровый лист — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- зерна граната для украшения.
Обжарьте нашинкованный кольцами лук и измельченный чеснок в смеси двух масел. Промытые субпродукты выложите в эту же посуду и потомите, чтобы стали серого цвета. Затем всыпьте все специи, влейте воду и соус. Тушите под крышкой 20–30 минут. При подаче украсьте измельченной зеленью и гранатовыми зернами, рекомендуют на портале «Аймкук».
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