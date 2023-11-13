В Грузии из куриных потрохов готовят настоящий деликатес: кучмачи должен попробовать каждый

Если у вас никогда не получалось готовить субпродукты из курицы, стоит попробовать рецепт кучмачи. Это грузинское второе блюдо из потрохов. Секрет вкуса заключается в правильном томлении, использовании соуса и специй.

Вам понадобятся:

куриная печень — 200 г,

куриные желудки — 200 г,

куриные сердечки — 200 г,

лук — 1 шт.,

сливочное масло — 20 г,

вода — 200 мл,

чеснок — 2 зубца,

растительное масло — 3 ст. л.,

сухая аджика — 1 ст. л.,

хмели-сунели — 1/2 ст. л.,

кориандр — 1 ч. л.,

гранатовый соус «Наршараб» — 30 мл,

кинза, укроп, петрушка — по вкусу,

лавровый лист — по вкусу,

соль — по вкусу,

зерна граната для украшения.

Обжарьте нашинкованный кольцами лук и измельченный чеснок в смеси двух масел. Промытые субпродукты выложите в эту же посуду и потомите, чтобы стали серого цвета. Затем всыпьте все специи, влейте воду и соус. Тушите под крышкой 20–30 минут. При подаче украсьте измельченной зеленью и гранатовыми зернами, рекомендуют на портале «Аймкук».

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