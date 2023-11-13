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В Грузии из куриных потрохов готовят настоящий деликатес: кучмачи должен попробовать каждый

В Грузии из куриных потрохов готовят настоящий деликатес: кучмачи должен попробовать каждый
Как приготовить кучмачи

Блюдо любят даже дети.

Если у вас никогда не получалось готовить субпродукты из курицы, стоит попробовать рецепт кучмачи. Это грузинское второе блюдо из потрохов. Секрет вкуса заключается в правильном томлении, использовании соуса и специй.

Вам понадобятся:

  • куриная печень — 200 г,
  • куриные желудки — 200 г,
  • куриные сердечки — 200 г,
  • лук — 1 шт.,
  • сливочное масло — 20 г,
  • вода — 200 мл,
  • чеснок — 2 зубца,
  • растительное масло — 3 ст. л.,
  • сухая аджика — 1 ст. л.,
  • хмели-сунели — 1/2 ст. л.,
  • кориандр — 1 ч. л.,
  • гранатовый соус «Наршараб» — 30 мл,
  • кинза, укроп, петрушка — по вкусу,
  • лавровый лист — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • зерна граната для украшения.

Обжарьте нашинкованный кольцами лук и измельченный чеснок в смеси двух масел. Промытые субпродукты выложите в эту же посуду и потомите, чтобы стали серого цвета. Затем всыпьте все специи, влейте воду и соус. Тушите под крышкой 20–30 минут. При подаче украсьте измельченной зеленью и гранатовыми зернами, рекомендуют на портале «Аймкук».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Кулинария Рецепты
13 ноября 2023 11:45
Екатерина Палкина
Екатерина Палкина
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