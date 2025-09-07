В корейских магазинах сушеной рыбы даже больше, чем в Астрахани: традиции, экономика и немного истории

Если вы впервые попадаете в супермаркет или на рынок в Южной Корее, глаза действительно разбегаются: прилавки усыпаны десятками видов сушёной и вяленой рыбы.

Но, вопреки стереотипу, корейцы вовсе не фанатично обожают рыбу — на самом деле мясо, особенно свинина и говядина, занимает в рационе куда больше места. Так откуда же такая любовь именно к сушёной рыбе?

Буддизм всё изменил

В древней Корее мясо считалось ценнейшим продуктом. Чиновники государства Пуё даже занимались разведением скота и пользовались из-за этого особым уважением.

Но всё перевернул буддизм: его распространение принесло строгий запрет на мясо. И именно тогда рыба стала главным источником животного белка для большинства жителей.

Позже, в XIII веке, во время монгольских набегов, запрет постепенно ослаб, и мясо вернулось на столы. Но к рыбе корейцы уже привыкли — от неё никто не отказался.

Экономия и хранение

Сегодня сушёная рыба — не столько про любовь, сколько про практичность. Свежие морепродукты и мясо в Южной Корее стоят дорого, а срок их хранения минимален. Сушка стала естественным способом продлить жизнь продуктам и сэкономить.

Чаще всего корейцы сушат минтай, горбыль, анчоусы, а из морепродуктов — кальмаров, осьминогов, каракатиц и креветок. Анчоусы с водорослями, кстати, часто составляют основу бульонов и супов, которые считаются классикой национальной кухни.

Питательность и здоровье

Сушёная рыба сохраняет все полезные свойства свежей. Она богата Омега-3, помогает снижать риск инсульта и инфаркта, замедляет старение мозга и даже улучшает работу нервной системы. Не случайно средняя продолжительность жизни в Южной Корее — одна из самых высоких в мире: 80,3 года у мужчин и 86 лет у женщин.

Любопытный нюанс

В отличие от привычек россиян, в Корее продукты почти не солят. Маринуют, обрабатывают специями, делают кимчи — да, но солёную сушёную рыбу здесь найти почти невозможно. Иностранные туристы часто удивляются: привычной закуски «с пивом» просто нет.

Сушёная рыба и морепродукты в Корее — это не деликатес и не излишество, а часть кулинарной философии страны. Их используют как полуфабрикаты и как ингредиенты для сложных блюд, они экономят деньги и время, вписываются в традицию и сохраняют здоровье.