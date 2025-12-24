Городовой / Полезное / В «Крабовом» от палочек отказался: «дешманскую» рыбу не отличить от краба на вкус
В «Крабовом» от палочек отказался: «дешманскую» рыбу не отличить от краба на вкус

Опубликовано: 24 декабря 2025 09:18
крабовый
В «Крабовом» от палочек отказался: «дешманскую» рыбу не отличить от краба на вкус
Фото: Городовой.ру

Экономко и круче, чем с сурими.

Вам кажется, что крабовые палочки — это бюджетно и удобно? Многие шеф-повара, например Иван Кудряшов, придерживаются иного мнения и советуют отправлять этот продукт прямиком в мусорное ведро.

За приятным ароматом и упругой текстурой скрывается рыбный полуфабрикат (сурими), щедро сдобренный ароматизаторами, усилителями вкуса и стабилизаторами. «В идеале от них лучше отказаться вообще», — резюмирует эксперт.

Но как же быть с любимым салатом или роллами? Оказывается, замены не только существуют, но часто оказываются выгоднее и точно полезнее.

1. Настоящая рыба — для вкуса и пользы

Лучшая альтернатива — филе белой морской рыбы. Отварной или запечённый минтай, треска или морской окунь с плотной текстурой идеально разбираются на волокна. Дешевые рыбы дают тот же «чешуйчатый» эффект в салате, но при этом наполняют блюдо чистым белком и натуральным вкусом, а не химическим «послевкусием».

2. Креветки — не роскошь, а здравый смысл

Забудьте стереотип, что креветки — это дорого. Кудряшов отмечает любопытный парадокс: «Килограмм креветок или хорошей рыбы стоит дешевле, чем килограмм крабовых палочек». Крупные очищенные креветки, нарезанные кусочками, превосходят палочки по всем статьям: и по вкусу, и по питательной ценности, превращая простую закуску в деликатес.

3. Яйца — простая и сытная хитрость

Для некоторых рецептов, особенно где нужна нежная, рассыпчатая текстура, палочки можно успешно заменить рублеными отварными яйцами (куриными или перепелиными). Этот вариант обогатит блюдо белком, сделает его сытнее и позволит полностью контролировать состав.

Вывод прост: отказ от палочек — это не лишение, а апгрейд. Ваши блюда сразу станут вкуснее, честнее и безопаснее.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
