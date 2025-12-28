Городовой / Город / В Ленобласти газовый баллон рванул в «больнице без больных» — оттуда вывели 11 человек
Европа закрывает двери: Таиланд, Куба или Турция, куда петербуржцам улететь на Новый год за границу Общество
Невский проспект 1880-х: как главная улица Петербурга стала «гигантской витриной» и фасадом нового капитализма Учеба
Золотая лихорадка на Неве: как банковская реформа 1860-х превратила Петербург в финансовую столицу империи Учеба
Цена индустриального чуда: чем Петербург конца XIX века платил за свои паровозы и броненосцы Учеба
Стальные артерии империи: кто в Петербурге ковал каркас Транссиба и создавал флот для Дальнего Востока Учеба
В Ленобласти газовый баллон рванул в «больнице без больных» — оттуда вывели 11 человек

Опубликовано: 28 декабря 2025 10:42
О пострадавших в произошедшем инциденте не сообщается.

В здании бывшей больницы, расположенном в селе Вяжищи Лужского района Ленинградской области, произошёл взрыв газового баллона во время ремонтных работ. После этого начался пожар, охвативший около 20 квадратных метров строительных конструкций. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба региональной противопожарной службы.

По прибытии пожарные вывели из здания одиннадцать строителей. Информации о пострадавших не поступало. Позднее представители пресс-службы уточнили, что пожар возник после взрыва использованных баллонов из-под монтажной пены, которые находились среди мусора.

Автор:
Юлия Аликова
Город
