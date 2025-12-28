В Ленобласти газовый баллон рванул в «больнице без больных» — оттуда вывели 11 человек

В здании бывшей больницы, расположенном в селе Вяжищи Лужского района Ленинградской области, произошёл взрыв газового баллона во время ремонтных работ. После этого начался пожар, охвативший около 20 квадратных метров строительных конструкций. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба региональной противопожарной службы.
По прибытии пожарные вывели из здания одиннадцать строителей. Информации о пострадавших не поступало. Позднее представители пресс-службы уточнили, что пожар возник после взрыва использованных баллонов из-под монтажной пены, которые находились среди мусора.
