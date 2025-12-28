В Ленобласти газовый баллон рванул в «больнице без больных» — оттуда вывели 11 человек

Новости по теме

Эпоха полумер: как Петербург XIX века боролся с грязью, пожарами и эпидемиями без водопровода и канализации

Две недели спустя пожар на Правобережном рынке напомнил о себе: нашли ещё одного погибшего

Загорелось сверху: спасатели усмирили пожар на крыше коттеджа в Приморском районе

Третья межзвёздная гостья 3I/ATLAS: почему соцсети уже ждут «взрыва» кометы и случится ли это на наших глазах

Попытка украсть бензин обернулась пожаром: в Петербурге инспектор ГАИ сжёг служебные BMW

