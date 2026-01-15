Городовой / Город / В Ленобласти появился свой кусочек самой масштабной выставки года – и вот чем она удивит жителей
В Ленобласти появился свой кусочек самой масштабной выставки года – и вот чем она удивит жителей

Опубликовано: 15 января 2026 03:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

В новом пространстве организуют выставки о достижениях региона и страны, а также оборудуют сцену со зрительным залом.

В городе Всеволожске Ленинградской области для новой экспозиции «Россия» приобретено отдельное здание. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, одним из главных критериев при выборе здания была возможность разместить достаточное количество автомобилей гостей, а также организовывать тематические мероприятия на открытом воздухе. Площадь прилегающего участка составляет почти 4 тысячи квадратных метров.

В помещении планируется организовать выставку, посвящённую успехам области и всей страны, а также обустроить зрительный зал со сценой. Пользователь здания — региональный информационно-туристский центр — уже начал проектные работы и подготовку будущей экспозиции.

Автор:
Юлия Аликова
Город
