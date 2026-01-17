Городовой / Город / В Ленобласти раскрыли полтысячи ошибок перед стартом отопительного сезона
В Ленобласти раскрыли полтысячи ошибок перед стартом отопительного сезона

Опубликовано: 17 января 2026 17:56
 Проверено редакцией
Городовой ру

Полная подготовка к отопительному сезону в Ленинградской области обеспечена в 2025 году — об этом сообщили региональные власти совместно с прокуратурой области. Ключевую роль в этом сыграло постоянное внимание надзорных органов к проблеме. Результаты таких мер позволили не допустить фактов неготовности муниципальных образований в текущем году.

В 2021 году более двух десятков муниципалитетов региона не соответствовали предъявляемым требованиям к зимнему периоду. К 2024 году число таких территорий снизилось до шести. Уже в наступающем сезоне прокурорам удалось обеспечить высокий уровень готовности везде.

По словам представителей ведомства:

«В 2025 году прокуроры провели более 400 проверок, выявили свыше 500 нарушений и привлекли к дисциплинарной ответственности более 60 должностных лиц».

Помимо этого, было внесено более 450 представлений об устранении нарушений жилищного законодательства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
