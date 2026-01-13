В лесах Ленобласти искали — но нашли вовсе не ёлки: кого и как спасали в период новогодних выходных

В период новогодних выходных аварийно-спасательная служба Ленинградской области получила 203 вызова. С 29 декабря по 11 января спасатели осуществили широкий спектр работ, оказав помощь в различных чрезвычайных ситуациях. Наибольшую часть вызовов составили патрулирование акваторий и наблюдение за дорожной ситуацией.
Четыре раза сотрудники службы выезжали на автомобильные происшествия, в результате которых три человека были спасены и один погиб. Поисковые мероприятия на водоёмах проводились трижды: шесть человек были спасены, однако четверо погибли. В шести случаях помощь потребовалась заблудившимся в лесу — спасено семь человек.
За указанный период также проведено 53 патрулирования водных объектов и 97 мероприятий по контролю ситуации на дорогах. Помимо этого, сотрудники службы постоянно следили за безопасностью в районах с повышенным риском. Работа спасателей не ограничивалась лишь экстренными вызовами — значительную часть времени они уделяли профилактическим мероприятиям.
