В лесах Ленобласти искали — но нашли вовсе не ёлки: кого и как спасали в период новогодних выходных
В лесах Ленобласти искали — но нашли вовсе не ёлки: кого и как спасали в период новогодних выходных

Опубликовано: 13 января 2026 13:30
Сотрудники экстренных служб зафиксировали четыре выезда для проведения аварийно-спасательных работ на месте дорожно-транспортных происшествий.

В период новогодних выходных аварийно-спасательная служба Ленинградской области получила 203 вызова. С 29 декабря по 11 января спасатели осуществили широкий спектр работ, оказав помощь в различных чрезвычайных ситуациях. Наибольшую часть вызовов составили патрулирование акваторий и наблюдение за дорожной ситуацией.

Четыре раза сотрудники службы выезжали на автомобильные происшествия, в результате которых три человека были спасены и один погиб. Поисковые мероприятия на водоёмах проводились трижды: шесть человек были спасены, однако четверо погибли. В шести случаях помощь потребовалась заблудившимся в лесу — спасено семь человек.

За указанный период также проведено 53 патрулирования водных объектов и 97 мероприятий по контролю ситуации на дорогах. Помимо этого, сотрудники службы постоянно следили за безопасностью в районах с повышенным риском. Работа спасателей не ограничивалась лишь экстренными вызовами — значительную часть времени они уделяли профилактическим мероприятиям.

Автор:
Юлия Аликова
Город
