В Минске тоже есть шикарные пляжи: где они находятся, как оборудованы, и много ли там людей

Если вы запланировали поездку в Минск и Минскую область, то не думайте, что там будете ходить исключительно по городу, посещать музеи и смотреть на местные достопримечательности. Оказалось, что в округе есть несколько чудесных мест с песчаными пляжами, чистейшей водой, лежаками и зонтиками. Рассказываем о самых популярных «мини-курортах».

Заславское водохранилище

В 17 километрах от Минска есть прекрасные пляжи на Заславском водохранилище или как говорят в простонародье на Минском море. Там все оборудовано по последнему слову техники, есть много лежаков, соломенные зонты больше напоминают Мальдивские, есть несколько небольших кафе и закусочных. Местные часто там отдыхают, да и туристы тоже заезжают, чтобы освежиться.

«Это идеальное место для простого и бюджетного отдыха. Повезло тем кто живет недалеко и в любой день может приехать и зарядиться околоморской атмосферой. Но даже если вы хотя бы раз в месяц сможете выбраться на Минское море, не важно для чего: просто погулять по берегу собирая свои мысли, посидеть на стульчике возле волн или тусануть с друзьями на шашлыках — вам безусловно понравится это место. Здесь чисто, спокойно и умиротворенно», — пишут люди в Сети.

Источник фото: Legion-Media

Водохранилище Дрозды

На пляж водохранилища Дрозды можно доехать на общественном транспорте. Там все для людей. Можно позагорать на чистом песочке, взять в аренду лежак, поиграть в волейбол (есть даже специальная сетка), позаниматься на тренажерах. Рядом расположен сосновый бор и парк, так что советуем прогуляться после купания в тени.

Цнянское водохранилище

На территории Цнянского водохранилища расположено несколько пляжей и все они прошли проверки на безопасность. Там тоже имеются лежаки и все атрибуты прекрасного мини-отпуска. Любителям активного отдыха тоже будет чем заняться. Можно прокатиться по канатной дороге, заняться вейкбордом. Детям там тоже понравится. Для них оборудован специальный пляж с мелководьем, батуты, надувные матрасы и качели.

Источник фото: Legion-Media

Водохранилище Криница

Пляж у водохранилища Криница находится в трех километрах от Минска. Конечно, с вышеперечисленными местами отдыха он не сравнится. Там не развлечений, кафе, лежаков, зато есть природа, песок и чистая вода. А что еще нужно человеку в жару?

Источник фото: Legion-Media