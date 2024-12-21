В Москве и Петербурге висят одинаковые картины: какому из городов достались оригиналы?

Если вы когда-либо бывали в Русском музее в Петербурге или Третьяковской галерее в Москве, то наверняка замечали, что в обеих коллекциях представлены такие шедевры, как «Сватовство майора» Павла Федотова, «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи, «Московский дворик» Василия Поленова и «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. Как так получилось, что одни и те же работы украшают стены музеев в двух разных столицах?

Авторские копии — традиция русских художников

Эти картины не являются подделками. Перед вами — авторские повторения, созданные самими художниками. В XIX веке такая практика была довольно распространённой. Повторение собственных произведений позволяло мастерам удовлетворить спрос коллекционеров и дополнительно заработать. Иногда копии создавались по заказу меценатов, как, например, повторение «Тайной вечери» Николая Ге, которую захотел приобрести промышленник Козьма Солдатёнков.

В случае с такими шедеврами, как «Грачи прилетели» Саврасова или «Лунная ночь на Днепре» Куинджи, художники часто создавали несколько вариантов одной и той же картины, чтобы экспонировать их на разных выставках. Такие работы могли варьироваться по деталям, колориту и даже композиции.

Отличия оригиналов и повторений

Авторские повторения могут быть чуть менее детализированными или отличаться настроением. Например:

В «Сватовстве майора» Федотов во второй версии упростил композицию, чтобы сосредоточить внимание зрителя на социальном подтексте сюжета.

Поленов в повторении «Московского дворика», который сейчас хранится в Русском музее, убрал всех персонажей, оставив только архитектуру и природу.

Практическая польза авторских копий

Кроме финансовой выгоды, такие работы часто имели ещё и практическое значение. Например, повторение «Грачей» Саврасова было заказано императрицей Марией Александровной. А вариант «Лунной ночи на Днепре», находящийся в Третьяковской галерее, мастер написал для себя, чтобы сохранить одну из самых успешных работ в своей коллекции, передает Дзен-канал «ВТБ Страна».

Искусство, связавшее две столицы

Таким образом, благодаря авторским повторениям шедевры русских художников могут одновременно находиться в разных уголках страны. Это не только даёт возможность большему числу зрителей наслаждаться искусством, но и подчеркивает общую культурную связь между Москвой и Петербургом.