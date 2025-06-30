В Мурино, в Мурине — оба варианта мимо: на самом деле город в Ленобласти нужно называть иначе

Муралы тут ни при чём. И даже котики, которыми украшены фасады новостроек, не виноваты в том, что район с виду милый, вызывает вечный спор в комментариях: как правильно — «в Мурино» или «в Мурине»?

Но прежде чем спорить — стоило бы узнать, что за словом на самом деле стоит. И тут начинается самое интересное: «Мурино» — не фамилия и не производное от чего-то мурлыкающего.

Название идёт от финского и шведского языков, и оба варианта объясняют одно — камень.

Согласно версии, которую поддерживает член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев, «Muurola» в финском языке означает «поселение каменщиков». А шведская версия предлагает «Muuri» — строительный камень, и суффикс «-la» как указание на место.

Именно это и делали здесь веками. Камень шёл на стройки, а позже — и в Петербург. Первое письменное упоминание о Мурине относится к 1676 году. Тогда это было небольшое село, а в XIX веке его земли перешли во владение князей Воронцовых. Те не просто владели — они развивали, вкладывали, и превратили Мурино в значимую точку на карте.

А потом пришли новостройки. Многоэтажные, в ряд, с шумом, муралами и кофейнями на первом этаже. В 2019 году Мурино получило статус города. Сегодня — это один из самых быстрорастущих спальных районов Ленобласти, на расстоянии вытянутой руки от метро «Девяткино».

Так что если хочется спорить о склонении — можно. Но стоит помнить, что Мурино когда-то было Muuri и Muurola, и об окончаниях тогда вообще не спорили.