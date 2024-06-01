В отпуске всегда будет что надеть: собирайте чемодан по этому принципу

В отпуске всегда хочется выглядеть красиво. И для этого совсем не обязательно везти с собой целый чемодан вещей, половина из которых так и останется не распакованными.

Чтобы вам всегда было что надеть на курорте, возьмите на заметку простые советы по сбору чемодана. Благодаря им, вы сможете составить функциональные комплекты как на жару, так и на более прохладную погоду.

Как понять, какие вещи нужно брать с собой

Прежде чем приступать к составлению комплектов и складыванию одежды, вам нужно выбрать из своего гардероба по несколько вещей из трех категорий:

для прогулок по городу и экскурсий,

для похода на пляж,

для ресторана и других развлечений.

Количество вещей в каждой категории зависит от того, на сколько дней вы улетаете. Если вы будете отдыхать пять дней, то для прогулок хватит одной пары шорт и двух футболок. А если отпуск более длительный, то вещей потребуется больше. Дать универсальную рекомендацию здесь нельзя.

Вещи лучше всего сочетать капсулой — это когда все они примерно в одной стилистике и имеют схожую цветовую гамму. Тогда как бы вы их друг с другом ни объединяли, образы будут выглядеть гармонично.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что стоит взять с собой, а что лучше оставить дома

После того как вещи собраны, продумайте комплекты. Заранее посмотрите, как вы можете комбинировать вещи, и могут ли разные категории тоже сочетаться между собой. Если у вас есть нарядные брюки, но они не подходят ни к одному верху, не стоит их тащить.

То же самое касается каблуков. Как правило, на отдыхе в жару в них некомфортно, поэтому для ресторана лучше взять балетки или сандалии. А праздничности образу добавят аксессуары — их везти гораздо проще.

Говоря о необходимых вещах, первым делом стоит отметить кроссовки. Они пригодятся для экскурсий и походов в горы, если таковые планируются. А для выхода к пляжу прихватите с собой шлепанцы или мюли.

Еще неплохая идея — взять с собой несколько купальников. Во-первых, так вы сможете разнообразить свои пляжные образы, а, во-вторых, вы сможете всегда в нужный момент переодеться, чтобы долго не ходить в мокром.

Наконец, даже если вы летите в теплую страну, прихватите с собой ветровку или кардиган. Погода может быть изменчивой, так что будет неплохо, если у вас с собой окажется что-нибудь потеплее.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как быть со шляпой

Многие дамы любят взять с собой в отпуск эффектный головной убор. Он здорово защищает от солнца, а снимки в нем получаются очень эффектными. Но тут встает вопрос, как же упаковать шляпу, чтобы она не помялась в чемодане.

Сделать это просто: вам нужно набить тулью мелкими вещами, например, носками или нижним бельем, а затем просто поверх всех остальных вещей положить шляпу.

Следуя этим простым советам, вы сможете вместить все необходимое в ваш чемодан и точно не столкнетесь с проблемой под названием «‎нечего надеть», пишет Дзен-канал «‎Газета Metro Петербург».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru