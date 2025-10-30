В Петербурге хозяевам питомцев закрутили гайки: какие правила стали строже и что теперь придется соблюдать

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила, ограничивающие действия владельцев собак и предусматривающие штрафы за их нарушение.

В Санкт-Петербурге установлены новые требования по содержанию домашних собак, нарушение которых грозит штрафом от одной до трёх тысяч рублей. Соответствующий закон окончательно приняли в городском парламенте 29 октября.

Главной причиной нововведений стала необходимость улучшить безопасность жителей и повысить ответственность владельцев животных.

Документ предусматривает ответственность за несоблюдение общих правил обращения с питомцами, жестокое обращение, а также нарушение законодательства, если был причинён вред другим людям.

За такие действия предусматриваются материальные взыскания. Во всех перечисленных случаях сумма штрафа может составить от 1 000 до 3 000 рублей.

Власти прописали требования для содержания собак на территории частных домовладений. Владельцы обязаны обустроить ограждение, а на входе должна висеть табличка с предупреждением о наличии пса.

Запрещается отпускать животное с частной территории без присмотра, кроме случаев, когда собаку ведут к ветеринару.

Прогулки с собакой по детским и спортивным площадкам, а также на пляжах, расположенных меньше чем в трёх метрах от школ, детсадов, медицинских центров и учреждений отдыха для детей, теперь запрещены.

Для потенциально опасных пород предусмотрена обязательная амуниция – такие собаки должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки должны быть на поводке вне домашнего участка.

Для несовершеннолетних также ввели особые условия: если подростку ещё не исполнилось 16 лет, ему нельзя выгуливать пса, высота которого превышает 40 см.

Эти меры направлены на предотвращение несчастных случаев. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в новостях сообщалось о судебном решении, согласно которому петербурженка заплатила 160 тысяч рублей за то, что её собака напала на прохожих. Эта ситуация стала ещё одним аргументом к ужесточению контроля за содержанием домашних животных.