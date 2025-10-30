Городовой / Город / В Петербурге хозяевам питомцев закрутили гайки: какие правила стали строже и что теперь придется соблюдать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург переписывает погодные рекорды: что принесет ноябрь‑2025 и чем удивит Город
В Петербурге пасынков и падчериц зачтут для статуса многодетной семьи: кого это выручит Город
Петербург зазвучал иначе: LUNEN FELD и Диана Арбенина посвятили городу совместную песню Город
Бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах оживает: раскрыты подробности запуска Город
Тыквы, мыши и протокол: юрист предупредил, какие атрибуты к Ночи всех святых обернутся штрафом Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

В Петербурге хозяевам питомцев закрутили гайки: какие правила стали строже и что теперь придется соблюдать

Опубликовано: 30 октября 2025 15:00
В Петербурге хозяевам питомцев закрутили гайки: какие правила стали строже и что теперь придется соблюдать
В Петербурге хозяевам питомцев закрутили гайки: какие правила стали строже и что теперь придется соблюдать
Городовой ру

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила, ограничивающие действия владельцев собак и предусматривающие штрафы за их нарушение.

В Санкт-Петербурге установлены новые требования по содержанию домашних собак, нарушение которых грозит штрафом от одной до трёх тысяч рублей. Соответствующий закон окончательно приняли в городском парламенте 29 октября.

Главной причиной нововведений стала необходимость улучшить безопасность жителей и повысить ответственность владельцев животных.

Документ предусматривает ответственность за несоблюдение общих правил обращения с питомцами, жестокое обращение, а также нарушение законодательства, если был причинён вред другим людям.

За такие действия предусматриваются материальные взыскания. Во всех перечисленных случаях сумма штрафа может составить от 1 000 до 3 000 рублей.

Власти прописали требования для содержания собак на территории частных домовладений. Владельцы обязаны обустроить ограждение, а на входе должна висеть табличка с предупреждением о наличии пса.

Запрещается отпускать животное с частной территории без присмотра, кроме случаев, когда собаку ведут к ветеринару.

Прогулки с собакой по детским и спортивным площадкам, а также на пляжах, расположенных меньше чем в трёх метрах от школ, детсадов, медицинских центров и учреждений отдыха для детей, теперь запрещены.

Для потенциально опасных пород предусмотрена обязательная амуниция – такие собаки должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки должны быть на поводке вне домашнего участка.

Для несовершеннолетних также ввели особые условия: если подростку ещё не исполнилось 16 лет, ему нельзя выгуливать пса, высота которого превышает 40 см.

Эти меры направлены на предотвращение несчастных случаев. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в новостях сообщалось о судебном решении, согласно которому петербурженка заплатила 160 тысяч рублей за то, что её собака напала на прохожих. Эта ситуация стала ещё одним аргументом к ужесточению контроля за содержанием домашних животных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью