Городовой / Город / В Петербурге ожидают нашествие туристов: январские праздники 2026 года могут побить все рекорды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге к 2030 году могут выйти на линии полностью беспилотные трамваи Город
Исчезла за одну ночь? Правда и миф о Нарвской станции Петербурга Город
4 шедевра Петербурга, которые стерли с лица земли: вы гуляете по ним каждый день Город
Огненная Лошадь ударит копытом под дых, если на столе не будет хотя бы 3 этих блюд Полезное
Осторожно, рассол: нарколог назвал тот, от которого 1 января станет только хуже Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак Краеведение
Категории
Общество Спорт

В Петербурге ожидают нашествие туристов: январские праздники 2026 года могут побить все рекорды

Опубликовано: 25 декабря 2025 09:12
В Петербурге ожидают нашествие туристов: январские праздники 2026 года могут побить все рекорды
В Петербурге ожидают нашествие туристов: январские праздники 2026 года могут побить все рекорды
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Власти Петербурга ожидают, что в новогодние праздники город примет около 1,25 миллиона туристов.

В период новогодних праздников 2026 года в Петербург, по предварительным оценкам, приедет более 1,2 миллиона туристов.

По сравнению с прошлым годом ожидается рост числа гостей на 2,5%. На ближайшие январские каникулы количество бронирований в гостиницах и арендуемых квартирах заметно выше, чем в столице и большинстве других регионов, сообщает ТАСС.

В 2025 году город встречал порядка 1,2 миллиона путешественников в январе, а к началу 2026 года эта цифра может увеличиться до 1,25 миллиона.

К основным рождественским дням объёмы прибывающих постепенно снижаются. Средний уровень заполняемости отелей ожидается в районе 60-62%, однако на пике праздников он может превысить 80% и достичь 81-83%.

Санкт-Петербург отмечен как самый востребованный город для поездок с домашними животными. Доля города по бронированию гостиниц для отдыха с питомцами составляет 14%. Этот показатель выше, чем в других крупных туристических направлениях России.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью