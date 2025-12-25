В Петербурге ожидают нашествие туристов: январские праздники 2026 года могут побить все рекорды

Новости по теме

За что туристы полюбили ноябрь в Петербурге: 340 тысяч провели праздники в Северной столице

Перейти

Соло-путешествия: куда едут одинокие туристы на новогодние праздники и почему Петербург конкурирует с Парижем

Перейти

Гостиницы Петербурга исчезнут с агрегаторов: что ждет путешественников с 1 сентября

Перейти

Убежать из Петербурга от толп туристов на майские праздники: куда уехать, если не успел распланировать выходные

Перейти

Петербург в ожидании: подарит ли Дед Мороз настоящую зиму к празднику

Перейти