В Петербурге ожидают нашествие туристов: январские праздники 2026 года могут побить все рекорды

В период новогодних праздников 2026 года в Петербург, по предварительным оценкам, приедет более 1,2 миллиона туристов.
По сравнению с прошлым годом ожидается рост числа гостей на 2,5%. На ближайшие январские каникулы количество бронирований в гостиницах и арендуемых квартирах заметно выше, чем в столице и большинстве других регионов, сообщает ТАСС.
В 2025 году город встречал порядка 1,2 миллиона путешественников в январе, а к началу 2026 года эта цифра может увеличиться до 1,25 миллиона.
К основным рождественским дням объёмы прибывающих постепенно снижаются. Средний уровень заполняемости отелей ожидается в районе 60-62%, однако на пике праздников он может превысить 80% и достичь 81-83%.
Санкт-Петербург отмечен как самый востребованный город для поездок с домашними животными. Доля города по бронированию гостиниц для отдыха с питомцами составляет 14%. Этот показатель выше, чем в других крупных туристических направлениях России.
