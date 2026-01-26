В Петербурге появятся «Серебряные центры»: где откроются островки молодости

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируется приступить к разработке проектов для строительства будущих «Серебряных центров».
Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, отметив, что в первую очередь к программе присоединяются четыре района: Красногвардейский, Красносельский, Приморский и Невский.
В структуре каждого центра предусмотрят создание пространства, направленного на поддержание здорового образа жизни.
Планируется обустроить помещения с соляной комнатой, бассейном, спортивными залами и клубами по интересам. Кроме этого, предусмотрены занятия по скандинавской ходьбе.
По словам Бориса Пиотровского, городское руководство уделяет повышенное внимание расширению возможностей для физической активности среди людей старшего возраста.
Сейчас в Северной столице физкультурой систематически занимаются больше 400 тысяч человек преклонного возраста.
