В Петербурге появятся «Серебряные центры»: где откроются островки молодости

Опубликовано: 26 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируется приступить к разработке проектов для строительства будущих «Серебряных центров».

Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, отметив, что в первую очередь к программе присоединяются четыре района: Красногвардейский, Красносельский, Приморский и Невский.

В структуре каждого центра предусмотрят создание пространства, направленного на поддержание здорового образа жизни.

Планируется обустроить помещения с соляной комнатой, бассейном, спортивными залами и клубами по интересам. Кроме этого, предусмотрены занятия по скандинавской ходьбе.

По словам Бориса Пиотровского, городское руководство уделяет повышенное внимание расширению возможностей для физической активности среди людей старшего возраста.

Сейчас в Северной столице физкультурой систематически занимаются больше 400 тысяч человек преклонного возраста.

Ранее появилась информация о задержании подозреваемой, которую обвиняют в хищении у пенсионера почти 22 миллионов рублей. Это происшествие произошло в Санкт-Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
