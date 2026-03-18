Электробусный парк встал: Комтранс судится с «Геоизол» на миллиарды
Электробусный парк встал: Комтранс судится с «Геоизол» на миллиарды

Опубликовано: 18 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Строительства парка электробусов было сорвано.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подал пять исковых заявлений против компании «Геоизол» на сумму около 820 млн рублей из-за срыва сроков строительства электробусного парка в районе «Ржевка».

Контракт на 11,7 млрд рублей заключили в сентябре 2023 года, город уже выделил подрядчику 4,3 млрд, но строительство заморозили, сообщает РБК.

Сроки сорвали на сотни дней, и в ноябре 2025-го договор разорвали в одностороннем порядке — в «Пассажиравтотрансе» отметили, что темпы работ были слишком низкими.

Ранее «Геоизол» был заметным участником госзакупок: компания возводила Академию танца Бориса Эйфмана и ремонтировала Певческий мост.

Однако с 2024 года у фирмы начались проблемы — основательница Елена Лашкова покинула Россию и объявлена в федеральный розыск, многие стройки встали, а к её структурам поданы заявления о банкротстве.

В Комитете по транспорту сообщили, что продолжат работу с недобросовестным исполнителем и организуют новый тендер на завершение объекта, точные сроки пока определяют.

Автор:
Юлия Аликова
