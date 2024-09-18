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Уехал на самокате и не вернулся? В Петербурге разыскивают двухлетнего рыжего мальчика

18 сентября 2024 15:00
Уехал на самокате и не вернулся? В Петербурге разыскивают двухлетнего рыжего мальчика
Уехал на самокате и не вернулся? В Петербурге разыскивают двухлетнего рыжего мальчика
Фото Городовой.ру

Добровольцы прочесывают районы предполагаемого местонахождения малыша.

Во вторник, 17 сентября, в Петербурге пропал двухлетний мальчик Валид Хашаев. Родные ничего не знают о его местонахождении. О случившемся КП сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

По ориентировке, рост Валида — около 100 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, а волосы рыжие. На момент пропажи мальчик был одет в белую ветровку, синие штаны и белые кроссовки. Ребенок мог передвигаться на самокате оранжевого цвета.

Волонтеры «ЛизаАлерт» уже приступили к поискам. Они начали осматривать район на пересечении улицы Костюшко, улицы Маршала Казакова и проспекта Героев. Позднее в сообществе отряда Вконтакте появилось дополнение о том, что поиск приостановлен до выяснения всех деталей пропажи.

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургПроисшествие
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