Уехал на самокате и не вернулся? В Петербурге разыскивают двухлетнего рыжего мальчика

Во вторник, 17 сентября, в Петербурге пропал двухлетний мальчик Валид Хашаев. Родные ничего не знают о его местонахождении. О случившемся КП сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

По ориентировке, рост Валида — около 100 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, а волосы рыжие. На момент пропажи мальчик был одет в белую ветровку, синие штаны и белые кроссовки. Ребенок мог передвигаться на самокате оранжевого цвета.

Волонтеры «ЛизаАлерт» уже приступили к поискам. Они начали осматривать район на пересечении улицы Костюшко, улицы Маршала Казакова и проспекта Героев. Позднее в сообществе отряда Вконтакте появилось дополнение о том, что поиск приостановлен до выяснения всех деталей пропажи.