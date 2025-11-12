Городовой / Город / Решает уже не инспектор: нейросеть разом выписала 70 штрафов за граффити на фасадах в Петербурге
Решает уже не инспектор: нейросеть разом выписала 70 штрафов за граффити на фасадах в Петербурге

Опубликовано: 12 ноября 2025 11:19
За месяц специалисты ГАТИ провели обследование 500 петербургских зданий на предмет выявления граффити.

В течение проведения месячника по благоустройству в Санкт-Петербурге особое внимание было уделено внешнему виду фасадов нежилых построек. Искусственный интеллект, анализирующий городскую среду, зафиксировал случаи нанесения граффити и вынес почти 70 постановлений о штрафах по выявленным нарушениям.

Проверки осуществлялись работниками городской инспекции, которые за месяц осмотрели примерно 500 зданий, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Нарушения были обнаружены лишь на части из них, после чего инспекция направила сорок уведомлений о выявленных проблемах и провела такое же количество консультаций с ответственными лицами.

Большинство собственников устранили недочёты самостоятельно. Там, где требования проигнорировали, здания включили в маршруты специального мобильного комплекса «Городовой», который автоматически отмечает наличие граффити и неразрешённые кондиционеры на фасадах.

В результате этого в течение месяца система направила штрафные постановления почти для 70 зданий. Кроме того, инспекция выдала 108 предупреждений по вопросам ненадлежащего состояния прилегающих территорий и по поводу неправильной установки объектов благоустройства.

В список нарушений входят случаи неудовлетворительного содержания территории у дома и несоблюдение требований к размещению различных конструкций.

Ранее сообщалось, что вандалы нанесли надпись чёрной краской на обновлённую стену дома П.Т. Бадаева в Петербурге.

Юлия Аликова
