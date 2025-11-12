Решает уже не инспектор: нейросеть разом выписала 70 штрафов за граффити на фасадах в Петербурге

В течение проведения месячника по благоустройству в Санкт-Петербурге особое внимание было уделено внешнему виду фасадов нежилых построек. Искусственный интеллект, анализирующий городскую среду, зафиксировал случаи нанесения граффити и вынес почти 70 постановлений о штрафах по выявленным нарушениям.
Проверки осуществлялись работниками городской инспекции, которые за месяц осмотрели примерно 500 зданий, сообщает пресс-служба ГАТИ.
Нарушения были обнаружены лишь на части из них, после чего инспекция направила сорок уведомлений о выявленных проблемах и провела такое же количество консультаций с ответственными лицами.
Большинство собственников устранили недочёты самостоятельно. Там, где требования проигнорировали, здания включили в маршруты специального мобильного комплекса «Городовой», который автоматически отмечает наличие граффити и неразрешённые кондиционеры на фасадах.
В результате этого в течение месяца система направила штрафные постановления почти для 70 зданий. Кроме того, инспекция выдала 108 предупреждений по вопросам ненадлежащего состояния прилегающих территорий и по поводу неправильной установки объектов благоустройства.
В список нарушений входят случаи неудовлетворительного содержания территории у дома и несоблюдение требований к размещению различных конструкций.
Ранее сообщалось, что вандалы нанесли надпись чёрной краской на обновлённую стену дома П.Т. Бадаева в Петербурге.