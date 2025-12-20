В Петербурге «рождение» торговой марки обходится почти в 700 тысяч — и это средняя цена

Стоимость создания бренда в Санкт-Петербурге за последний год поднялась на 15 процентов и в 2025 году в среднем достигает 699 тысяч рублей, не включая налог на добавленную стоимость. Такой вывод сделан на основании исследования, посвящённого ценам на услуги в сфере брендинга. Участники рынка отмечают, что спрос на подобные услуги постоянно растёт.
Несмотря на развитие отрасли, специалисты подчёркивают: точных рекомендаций по достижению гарантированного успеха не существует. Универсального бюджета с ожидаемым результатом также нет. В отличие от ряда других областей, в формировании узнаваемого имени высокие вложения не всегда означают эффективность.
По мнению экспертов, роль бюджета и креативной идеи варьируется в зависимости от обстоятельств рынка и самой задачи. Существует мнение, что "чем выше затраты, тем заметнее результат", однако к сфере брендинга это правило применимо далеко не всегда. Тем не менее полностью исключить расходы невозможно, поскольку без них создать качественный продукт проблематично.
- Средняя цена разработки бренда в 2025 году – 699 тысяч рублей (без НДС)
- Рост стоимости за год – 15 процентов