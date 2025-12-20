Городовой / Город / В Петербурге «рождение» торговой марки обходится почти в 700 тысяч — и это средняя цена
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург зажёг Новый год: иллюминация вспыхнула ещё до боя курантов Город
Подстаканник РЖД поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: легкий вопрос, над которым ломали голову Общество
Этот петербургский паровоз дважды увёз Ленина из-под ареста — и стоит в центре города как ни в чём не бывало Город
«Архангельск подождёт»: петербуржцев предупредили о возможных задержках поездов Город
Почему на фото Эйнштейн показывает язык: фото стало популярнее его теории относительности Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

В Петербурге «рождение» торговой марки обходится почти в 700 тысяч — и это средняя цена

Опубликовано: 20 декабря 2025 17:57
В Петербурге «рождение» торговой марки обходится почти в 700 тысяч — и это средняя цена
В Петербурге «рождение» торговой марки обходится почти в 700 тысяч — и это средняя цена
Городовой ру

Эксперты считают, что не существует универсального способа и определённой суммы, чтобы обеспечить безусловный успех.

Стоимость создания бренда в Санкт-Петербурге за последний год поднялась на 15 процентов и в 2025 году в среднем достигает 699 тысяч рублей, не включая налог на добавленную стоимость. Такой вывод сделан на основании исследования, посвящённого ценам на услуги в сфере брендинга. Участники рынка отмечают, что спрос на подобные услуги постоянно растёт.

Несмотря на развитие отрасли, специалисты подчёркивают: точных рекомендаций по достижению гарантированного успеха не существует. Универсального бюджета с ожидаемым результатом также нет. В отличие от ряда других областей, в формировании узнаваемого имени высокие вложения не всегда означают эффективность.

По мнению экспертов, роль бюджета и креативной идеи варьируется в зависимости от обстоятельств рынка и самой задачи. Существует мнение, что "чем выше затраты, тем заметнее результат", однако к сфере брендинга это правило применимо далеко не всегда. Тем не менее полностью исключить расходы невозможно, поскольку без них создать качественный продукт проблематично.

  • Средняя цена разработки бренда в 2025 году – 699 тысяч рублей (без НДС)
  • Рост стоимости за год – 15 процентов
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью