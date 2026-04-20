В Петербурге включили фонтаны: где уже бьют струи воды и почему не все открылись сразу

20 апреля в Петербурге стартовал сезон фонтанов. Уже заработали 96 объектов, а еще 5 фонтанных комплексов включают 1 мая.
Что уже работает
Сейчас горожане могут видеть работающие фонтаны в разных частях города. Среди них — «Слава» в Московском парке Победы, фонтан в Российской национальной библиотеке и «Маяк» в парке 300-летия Петербурга.
Почему не все включили сразу
Не все фонтанные комплексы запускаются одновременно. Пять объектов со светомузыкальным сопровождением подключаются только 1 мая, потому что им нужна более долгая подготовка и тщательная проверка всех систем.
Это обычная история для сложных фонтанов. У них больше оборудования, больше настроек и выше требования к безопасности. Поэтому их включили чуть позже, когда специалисты убедились, что все работает без сбоев.
Как они будут работать
Фонтаны в Петербурге будут работать каждый день с 09:00 до 22:00. Крупные фонтанные комплексы начнут работать дольше — до 23:00 .
Сезон обычно заканчивается в конце сентября или начале октября. Точная дата зависит от погоды, сообщает "Петербургский дневник".
Что еще стоит учитывать
Отдельно стоит помнить о Петергофе. Фонтанный комплекс музея-заповедника традиционно запускают отдельно.
В 2026 году торжественный Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая . При этом сам сезон фонтанов и платный вход в Нижний парк начался раньше — 25 апреля .
С этого дня водные композиции для гостей будут радовать ежедневно до октября, вход в парки музея-заповедника станет платным.