В Петербурге включили фонтаны: где уже бьют струи воды и почему не все открылись сразу

В Петербурге включили фонтаны: где уже бьют струи воды и почему не все открылись сразу Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev Фонтаны в Петербурге будут работать каждый день с 09:00 до 22:00. 20 апреля в Петербурге стартовал сезон фонтанов. Уже заработали 96 объектов, а еще 5 фонтанных комплексов включают 1 мая. Что уже работает Сейчас горожане могут видеть работающие фонтаны в разных частях города. Среди них — «Слава» в Московском парке Победы, фонтан в Российской национальной библиотеке и «Маяк» в парке 300-летия Петербурга. Почему не все включили сразу Не все фонтанные комплексы запускаются одновременно. Пять объектов со светомузыкальным сопровождением подключаются только 1 мая, потому что им нужна более долгая подготовка и тщательная проверка всех систем. Это обычная история для сложных фонтанов. У них больше оборудования, больше настроек и выше требования к безопасности. Поэтому их включили чуть позже, когда специалисты убедились, что все работает без сбоев. Как они будут работать Фонтаны в Петербурге будут работать каждый день с 09:00 до 22:00. Крупные фонтанные комплексы начнут работать дольше — до 23:00 . Сезон обычно заканчивается в конце сентября или начале октября. Точная дата зависит от погоды, сообщает "Петербургский дневник". Что еще стоит учитывать Отдельно стоит помнить о Петергофе. Фонтанный комплекс музея-заповедника традиционно запускают отдельно. В 2026 году торжественный Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая . При этом сам сезон фонтанов и платный вход в Нижний парк начался раньше — 25 апреля . С этого дня водные композиции для гостей будут радовать ежедневно до октября, вход в парки музея-заповедника станет платным.