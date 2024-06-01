Нужно всего лишь 11 тысяч: как дешево путешествовать по России летом 2024 года

Чтобы отдохнуть летом и не сидеть дома, совсем не нужны сотни тысяч рублей. Вам даже не придется оформлять визу или отпрашиваться у начальства. На официальном сайте Ассоциации туроператоров страны опубликовали короткие туры, стоимость которых едва превышает 10 тысяч рублей. На такое даже копить не нужно.

Кострома

Местные гиды предлагают изучить Кострому. Тур включает в себя посещение таких городов как Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома. Выезд из Москвы. За два дня придется отдать всего 10500 рублей за одного человека с завтраками. Если хотите еще и обеды, то сумма увеличится на тысячу. Тур с трехразовым питанием будет стоить 12090 рублей.

«В эту сумму будут включены: проживание, транспортное обслуживание, все билеты в музеи и услуги гида, выбранный тип питания, экскурсии в четырех городах. Также предусмотрена теплоходная прогулка», — указано на портале.

Источник фото: Legion-Media

Нижний Новгород

Посетить можно на выходных и Нижний Новгород. Вы увидите Нижегородский Кремль, музей «Усадьбу Рукавишниковых» и Вознесенский Печерский монастырь. Кроме того прогуляетесь по улочкам, заглянете в деревянные окна старых резных домов и отведаете вкусную местную кухню. Цена смешная — 12200 за одного туриста с завтраками. Сюда входит питание, музеи, экскурсии, проживание в отеле.

«Обратите внимание: тур “Выходные в Нижнем” начинается и заканчивается в Нижнем Новгороде. То есть добраться до места нужно будет самостоятельно», — предупредили гиды.

Волжские города

Чуть подороже обойдется трехдневный тур по такому маршруту как Москва–Суздаль–Иваново–Плес–Волгореченск–Кострома–Москва. Стоит он 14590. За эту стоимость вы не только будете обеспечены жильем, завтраками, экскурсиями и билетами в музей, вы еще попадете на дегустации царской рыбки, сыра и сладостей.

Источник фото: Legion-Media

Три Кремля

Еще один вариант для тех, кто хочет с пользой провести выходные. Тур «Три Кремля» начинается в Москве, затем вас отвезут в Коломну, Зарайск, Рязань и Константиново. Дегустация коломенской «медовуши» и зарайской коврижки никого не оставят равнодушными. За два дня вы насладитесь красотой России, увидете несколько Кремлей, примете участие в мастер-классах и знатно отдохнете и телом, и душой.

Источник фото: Legion-Media