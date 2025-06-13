«Еду в Пулково»: почему петербуржцы не склоняют названия пригородов — и что об этом думают филологи

«Еду в Пулково», «Живу в Купчино», «Встретимся в Мурино». Для людей из других регионов, подобные словоупотребления звучат необычно. Туристы замечают эту особенность повсюду: в местных новостях, телеграм-чатах, разговорах петербуржцев. Это — часть петербургского колорита.

Финские корни и языковые особенности

Интересно, что у многих из этих названий финские корни. Например, Шушары происходит от финского Suosaari («болотный остров»), а Купчино — от старинного наименования деревни Kupsila. Для петербуржцев такое употребление — норма. Они не считают правильным склонять эти топонимы, для них это естественно.

Автово — это, оказывается, от финской деревни Аутово. А Токсово и вовсе происходит от финского слова tuoksuva, что значит «пахнущее, благоухающее».

Мнения разделились: Сторонники склонения и противники

Как пишет «Кавычки-елочки», мнения разделились. Одна учительница русского языка на пенсии, не может спокойно такое воспринимать.

«Как так можно? Это же безграмотность! Всегда склоняли. А теперь придумали несклоняемость, потому что им лень окончание подставить», — возмущается она.

Почему так сложилось? Влияние финского и правила русского языка

Шутки шутками, а ведь это действительно интересный феномен. Почему именно в Петербурге сложилась такая традиция? Возможно, это влияние финского языка, из-за которого такие слова воспринимаются как изменяемые.

Однако по правилам русского языка, если оно приобрело славянские окончания -ово, -ино, -ево, -ыно, то должно склоняться.

Многие считают неизменяемость Пулково особой петербургской фишкой, как знаменитое «поребрик» вместо общерусского «бордюр».

Лингвистические споры: Склонять или не склонять?

Оказывается, лингвисты до сих пор спорят на эту тему. Точнее, считают изменяемые варианты образцовыми, но не могут определиться, склонять ли наименования вроде Репино или Лермонтово.

Одни говорят, что не должно совпадать с фамилией известного лица, поэтому «в Репине» или «в Лермонтове» будет звучать странно. Другие утверждают, что правило универсально.

Советское время и радио: Формирование новой нормы

В советское время россиян учили склонять такие топонимы, в по радио и телевидению тоже произносили «в Парголове» и так далее. В Москве скажут «я был в Переделкине», а в Петербурге — «отдыхал в Комарово». И никто не обидится.

Интересно, что в Москве ситуация несколько иная. Там более спокойно относятся к изменяемости топонимов, таких как Шереметьево, Внуково, Гольяново или Алтуфьево. Москвичи чаще склоняют эти названия в речи.

Л.В. Успенский: Разъяснение советского языковеда

Вопрос был разъяснен советским языковедом и писателем Л.В. Успенским в его книге «Имя дома твоего» (это книга о топонимах). На Руси всегда склоняли такие названия (например, у Некрасова: «Уезда Терпигорева… из смежных деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова…»). Но в XX веке на вокзалах стали объявлять пункты следования по радио. Во избежание путаницы нужно было совершенно точно называть населенные пункты. Поэтому по радио их перестали склонять: «Поезд следует до Сходня, Химки, Грачевская…».

То же самое произошло с названиями на -ово, -ино: «до Бутово, до Фрязино…». Народ постепенно привык и перенял новую норму. Она распространилась далеко за рамки транспортной тематики и укоренилась в массовом языковом сознании.

Язык — живой организм, который постоянно меняется

Несклоняемость топонимов — это интересный пример того, как язык меняется под влиянием различных факторов: финского языка, исторических событий, средств массовой информации. Эта традиция стала частью петербургского менталитета, и, возможно, именно поэтому она так устойчива.