Городовой / Город / Пассажиры даже устроили бунт: в Пулково задерживают один рейс за другим
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Пассажиры даже устроили бунт: в Пулково задерживают один рейс за другим

18 сентября 2024 20:20
Пассажиры даже устроили бунт: в Пулково задерживают один рейс за другим
Пассажиры даже устроили бунт: в Пулково задерживают один рейс за другим
Legion-media

Частично заблокированы авиаперелеты в одну из стран Ближнего зарубежья.

У авиакомпании Red Wings произошла массовая задержка рейсов между Санкт-Петербургом и городами Грузии, с вылетами, отложенными почти на сутки. В частности, рейс WZ 508, который должен был вылететь из Батуми в Пулково еще вчера в 10:00, был перенесен на вечер. Однако пассажиров утром предупредили о переносе рейса, а вечером около полуночи их все же запустили на борт, где они провели два часа в ожидании вылета.

Пассажиры не выдержали такой задержки. «После маленького бунта пассажиров высадили из самолета, вернули багаж и отвезли в гостиницу. В номера заселили в 2 часа ночи», — рассказала одна из туристок.

В результате, рейс вылетел из Батуми только несколько часов назад и приземлится в Петербурге в 15:22 по местному времени. Авиакомпания объяснила задержку рейса поздним прибытием самолета и неблагоприятными метеоусловиями.

Кроме того, со вчерашнего дня задержан рейс WZ 4687 из Пулково в Тбилиси. Изначально вылет был запланирован на 15:00 17 сентября, однако теперь рейс должен отправиться в 14:50 18-го числа.

Также задержан рейс WZ 561 из Санкт-Петербурга в Кутаиси. Вылет перенесен с 08:30 на 00:25 следующего дня, пишет портал «ТурДом».

Новости по теме
Два рейса отменили, другие задерживают: в Пулково переполох по непонятной причине Два рейса отменили, другие задерживают: в Пулково переполох по непонятной причине 18 сентября 2024 20:20
Ни копейки не возьмут: пассажирам Пулково предоставят бесплатный трансфер до аэропорта, но не всем Ни копейки не возьмут: пассажирам Пулково предоставят бесплатный трансфер до аэропорта, но не всем 18 сентября 2024 20:20
В Пулково снова неразбериха: вылеты в Москву и другие города либо отменены, либо перенесены В Пулково снова неразбериха: вылеты в Москву и другие города либо отменены, либо перенесены 18 сентября 2024 20:20
У Turkish Airlines массовая задержка рейсов из Пулково и Внуково в Турцию: вот с чем это связано У Turkish Airlines массовая задержка рейсов из Пулково и Внуково в Турцию: вот с чем это связано 18 сентября 2024 20:20
Самые дикие запросы пассажиров: «где здесь душ?» и другие странные просьбы — истории бортпроводников Самые дикие запросы пассажиров: «где здесь душ?» и другие странные просьбы — истории бортпроводников 18 сентября 2024 20:20
Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургАвиацияТуризм
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».