Пассажиры даже устроили бунт: в Пулково задерживают один рейс за другим

У авиакомпании Red Wings произошла массовая задержка рейсов между Санкт-Петербургом и городами Грузии, с вылетами, отложенными почти на сутки. В частности, рейс WZ 508, который должен был вылететь из Батуми в Пулково еще вчера в 10:00, был перенесен на вечер. Однако пассажиров утром предупредили о переносе рейса, а вечером около полуночи их все же запустили на борт, где они провели два часа в ожидании вылета.

Пассажиры не выдержали такой задержки. «После маленького бунта пассажиров высадили из самолета, вернули багаж и отвезли в гостиницу. В номера заселили в 2 часа ночи», — рассказала одна из туристок.

В результате, рейс вылетел из Батуми только несколько часов назад и приземлится в Петербурге в 15:22 по местному времени. Авиакомпания объяснила задержку рейса поздним прибытием самолета и неблагоприятными метеоусловиями.

Кроме того, со вчерашнего дня задержан рейс WZ 4687 из Пулково в Тбилиси. Изначально вылет был запланирован на 15:00 17 сентября, однако теперь рейс должен отправиться в 14:50 18-го числа.

Также задержан рейс WZ 561 из Санкт-Петербурга в Кутаиси. Вылет перенесен с 08:30 на 00:25 следующего дня, пишет портал «ТурДом».