В России назвали самый вонючий город, в котором с трудом удается дышать: на основании анализов

Качество воздуха — не абстрактная тема. Его можно измерить. Специалисты КБ «Стрелка» еще в 2023-м рассчитали индекс TAQI, учитывающий содержание угарного газа, диоксида азота, серы и других веществ.

Чем выше показатель, тем сложнее дышится. По данным спутника Sentinel-5P, семь российских городов оказались в зоне риска.

Нальчик

Курорт у подножия гор, где воздух когда-то считался лечебным. Сегодня в рейтинге загрязнения Нальчик занимает седьмое место.

Главный источник загрязнения — завод «Гидрометаллург», работающий с середины прошлого века. Его выбросы давно стали предметом жалоб жителей и обещаний о модернизации.

Находка

Портовый город в Приморье страдает от угольной пыли. Ветер с залива несёт её с перегрузочных площадок прямо в жилые районы. Проблему могло бы решить накрытие терминалов, но пока уголь по-прежнему грузят под открытым небом.

Бердск

Небольшой промышленный город Новосибирской области. Заводы дают основную часть выбросов, остальное приходится на транспорт и частные дома. Зимой в безветренную погоду здесь часто объявляют режим «чёрного неба» — когда смог буквально висит над улицами.

Норильск

Один из крупнейших центров цветной металлургии страны. Загрязнение воздуха — плата за масштабы производства. Над городом регулярно стоит дымка, а в окрестностях отмечают кислотные осадки. Предприятия обещают сократить выбросы, но пока результаты скромные.

Новосибирск

Транспорт и теплоэлектростанции — главные источники загрязнения. При неблагоприятной погоде в городе ощущается гарь, особенно зимой. Несмотря на меры по развитию общественного транспорта и модернизации ТЭЦ, воздух остаётся проблемой мегаполиса.

Якутск

Изолированность от железнодорожной сети и большое количество свалок делают ситуацию сложной. Летом добавляются лесные пожары, зимой — выхлопные газы и туманы. В отдельные периоды концентрация вредных веществ превышает норму в несколько раз.

Московская агломерация

Москва и Подмосковье замыкают список. Здесь всё типично для крупных столиц: плотный трафик, промзоны, несанкционированные свалки. При этом столичные парки и зелёные зоны частично компенсируют последствия.

Воздух — зеркало городской жизни. Чем выше темп, тем труднее сохранять его чистоту. Но и отследить изменения сегодня можно точно — вплоть до десятых долей индекса.