Городовой / Город / В России появилась новая профессия: няни для айтишников спасают взрослых от домашних бед
В России появилась новая профессия: няни для айтишников спасают взрослых от домашних бед

Опубликовано: 24 января 2026 04:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

В России появились специалисты, предлагающие индивидуальный уход и помощь для сотрудников, занятых в сфере информационных технологий.

На одно из подобных объявлений обратила внимание издание «Постньюс». Женщина предлагает не только услуги няни, но и помощь личного помощника.

В перечне ее обязанностей значатся напоминания о распорядке дня, приготовление пищи, а также организация бытовых дел.

Она подчёркивает, что будет поддерживать нанимателя, не задавая лишних вопросов, и при необходимости поможет сохранить спокойную атмосферу дома. Особо отмечается, что такая поддержка может повысить эффективность работы клиента.

В опубликованном объявлении не указана стоимость сопровождения. Точные финансовые условия автор предлагает обсудить отдельно. Пользователи социальный сетей заинтересовались сервисом, но подробностей пока не раскрыто.

Ранее появлялись сообщения, что в Санкт-Петербурге наблюдается значительное сокращение числа вакансий для специалистов в области информационных технологий.

По данным городских порталов, спрос на таких сотрудников в последние месяцы ощутимо снизился.

Автор:
Юлия Аликова
