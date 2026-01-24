В России появилась новая профессия: няни для айтишников спасают взрослых от домашних бед

В России появились специалисты, предлагающие индивидуальный уход и помощь для сотрудников, занятых в сфере информационных технологий.
На одно из подобных объявлений обратила внимание издание «Постньюс». Женщина предлагает не только услуги няни, но и помощь личного помощника.
В перечне ее обязанностей значатся напоминания о распорядке дня, приготовление пищи, а также организация бытовых дел.
Она подчёркивает, что будет поддерживать нанимателя, не задавая лишних вопросов, и при необходимости поможет сохранить спокойную атмосферу дома. Особо отмечается, что такая поддержка может повысить эффективность работы клиента.
В опубликованном объявлении не указана стоимость сопровождения. Точные финансовые условия автор предлагает обсудить отдельно. Пользователи социальный сетей заинтересовались сервисом, но подробностей пока не раскрыто.
Ранее появлялись сообщения, что в Санкт-Петербурге наблюдается значительное сокращение числа вакансий для специалистов в области информационных технологий.
По данным городских порталов, спрос на таких сотрудников в последние месяцы ощутимо снизился.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».