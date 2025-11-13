В самом сердце Петербурга «вырос» гигантский Дед Мороз

В районе станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге появилась крупная скульптура Деда Мороза. Это стало одной из заметных деталей, подчёркивающих приближение зимних праздников в городе, пишет 78.ru.
Колоннады старейшего универмага украсили многочисленными гирляндами. Городские мосты также получили праздничное оформление. Декоративные элементы уже появились на Красногвардейском, Могилёвском и Старо-Никольском мостах, а также на ряде объектов в Адмиралтейском районе.
Вице-губернатор города сообщил, что украшения размещают преимущественно ночью. Таким образом стараются не создавать помех для пешеходов и транспорта.
Огоньки на главной ёлке Санкт-Петербурга в этом году зажгут 20 декабря. Центральная новогодняя ель, по информации городских властей, будет установлена на Дворцовой площади к этой дате.
Горожане активно делятся фотографиями праздничных конструкций в соцсетях. Всё это служит продолжением подготовки Северной столицы к новогодним торжествам.