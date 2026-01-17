Городовой / Город / В Северной столице азарт скрывался за черной дверью: как в Петербурге раскрыли тайное казино
В Северной столице азарт скрывался за черной дверью: как в Петербурге раскрыли тайное казино

Опубликовано: 17 января 2026 22:53
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

В одной из квартир на улице Колонтай, расположенной в Невском районе Санкт-Петербурга, была обнаружена деятельность нелегального игорного заведения. Организаторами этой деятельности стали несколько выходцев из Оренбуржья и жительница Санкт-Петербурга. Эта информация поступила из Главного следственного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.2, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр. На данный момент задержаны подозреваемые — мужчина, уроженец Оренбургской области, и жительница Санкт-Петербурга. Они подозреваются в организации и проведении запрещённой деятельности.

По данным следствия, игорный клуб работал в течение трёх месяцев: с ноября 2025 года по январь 2026 года. В момент прибытия сотрудников правоохранительных органов в квартире находились 24 компьютера и 15 игровых автоматов. Посетители использовали данное оборудование для участия в азартных играх.

Автор:
Юлия Аликова
