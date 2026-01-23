Городовой / Полезное / «Ваниш» пост сдал, молоко выводит пятна сильно быстрее: даже на окрашенной вином белой блузке
«Ваниш» пост сдал, молоко выводит пятна сильно быстрее: даже на окрашенной вином белой блузке

Опубликовано: 23 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
замыл белье
Фото: Городовой.ру

Молоко — не только полезный продукт для питания, но и неожиданный помощник в быту. Оказывается, его можно использовать как натуральный отбеливатель, который способен спасти одежду, потерявшую цвет после неудачной стирки. Этим приёмом пользовались даже профессионалы из химчисток.

Как это работает

Если вы заметили, что вещи после стирки полиняли или на них появились некрасивые разводы, попробуйте реанимировать их с помощью молока. Его белки и жиры мягко взаимодействуют с волокнами ткани, помогая «закрепить» и выровнять цвет.

Пошаговая инструкция

1. Подогрейте молоко до тёплого состояния (не кипятите). Вам понадобится такое количество, чтобы оно полностью покрывало вещь в тазу. Разбавлять водой нельзя.
2. Полностью погрузите полинявшую одежду в тёплое молоко и оставьте минимум на 5 часов. В сложных случаях можно оставить на ночь или на более длительный срок.
3. После замачивания тщательно прополощите вещь в прохладной воде, а затем постирайте обычным способом в стиральной машине с порошком.

Этот щадящий метод подходит для цветных тканей и помогает избавиться от неравномерных пятен и разводов, вернув вещам первоначальный вид.

Автор:
Игорь Мустафин
